الامارات | 8 مهندسين مصريين يعيدون بناء جامع النوري التاريخي بالموصل

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مهندسين مصريين يعيدون بناء جامع النوري التاريخي بالموصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز ثمانية مهندسين معماريين مصريين بمسابقة دولية لإعادة بناء مجمع جامع النوري التاريخي في الموصل بالعراق كما أعلنت اليونسكو منظمة المسابقة اليوم.

المسجد بني في القرن الثاني عشر والمعروف بمنارته الحدباء، ودمره تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يحتل الموصل. و اختير المشروع الفائز تحت عنوان "حوار الأروقة" من بين 123 تصميما.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إن "إعادة إعمار مجمع جامع النوري، وهو أحد المعالم التاريخيّة المُتأصّلة في نسيج مدينة الموصل وتاريخها، ستترك بصمة بارزة ضمن الجهود المبذولة للدفع بعجلة تحقيق المصالحة والتلاحم الاجتماعي في المدينة التي مزقت الحرب أوصالها".

وأضافت "تُحفّز مواقع التراث والمعالم التاريخية شعور الناس بالانتماء وبالمجتمع وبالهوية، وتضطلع بدور أساسي في إحياء روح الموصل خصوصاً والعراق عموماً" كما ورد على موقع اليونسكو.

المشروع الذي يفترض أن يبدأ في أواخر الخريف يهدف الى "إعادة بناء قاعة الصلاة التاريخية في جامع النوري وتحقيق الانسجام بين أركان المجمع وهو أكبر مكان عام في مدينة الموصل القديمة، ومحيطه الحضري، وذلك من خلال استحداث أماكن عامة مفتوحة ذات خمسة مداخل تربطها بالشوارع المحيطة بها" بحسب اليونسكو.

أطلقت المنظمة المسابقة في نوفمبر 2020 بالتنسيق مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني العراقي بدعم من دولة الإمارات، وهي ضمن مشروع اليونسكو "إحياء روح الموصل" الهادف الى إعادة إحياء المدينة القديمة وحياتها الثقافية وتعزيز نظامها التعليمي.

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