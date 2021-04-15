للفتيات.. 4 طرق طبيعية بديلة لصبغ شعرك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يميل الكثير من الفتيات إلى تجديد لون شعرهن، لكن قد يدفعن مبالغ كثيرة في صالونات التجميل، فضلا عن أن هذه الصبغات قد تؤثر بالسلب على صحة الشعر، وتتسبب في تساقطه وتلفه.

لذا نذكر لك بعض الطرق الطبيعية بمكونات بسيطة من المنزل، للحفاظ على صحة الشعر، وفق ما ذكر موقع"brightside" الأمريكي.

- صبغة باللون الأحمر

المقادير:

ـ عصير جزر، أو عصير طماطم، أو بنجر.

ـ زيت جوز الهند.

- زيت الزيتون.

ـ خل تفاح.

طريقة التحضير:

- لصبغة الشعر بدرجات الون الأحمر، يمكنك استخدام عصير الجزر أو الطماطم أو البنجر، حسب الدرجة التي تحتاجينها، نظرا لأن الكاروتينات، التي تحتوي على أصباغ حمراء، ستمنح شعرك لوناً طبيعياً ومشرقاً.

- احضري وعاء ثم اخلطي العصير، مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم ضعي هذا المزيج حسب طول شعرك بالكامل، ولفي رأسك بكيس بلاستيكي أو قبعة استحمام لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك، رشي عليه القليل من خل التفاح.

- وفي حالة إذا لم يكن اللون قوياً بدرجة كافية، يمكنك تكرار العملية مرة أخرى.

- صبغة باللون الأسود

المقادير:

ـ مياه.

-مسحوق قشرة الجوز.

- قهوة.

طريقة التحضير:

- انقعي 3-5 ملاعق كبيرة من مسحوق قشرة الجوز في نحو 3 أكواب من المياه المغلي، ثم افركي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

- ستلاحظين أن اللون الذي ينتج يصبح ثابت جداً لمدة شهرين، فضلا عن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الجوز، ستجعل شعرك أكثر صحة وقوة.

- أو بطريقة أخرى، يمكنك استخدام القهوة كبديل للصبغة السوداء، حيث أنها تعتبر مادة تلوين جيدة، من خلال امزجي ملعقتين كبيرتين من القهوة، مع إضافة نصف كوب من بلسم الشعر، وبهذه الطريقة ستحصلين على درجة صبغة باللون الأسود.

- صبغة باللون البني

المقادير:

- عشبة المريمية.

- إكليل الجبل.

- ماء.

- خل حمض التفاح.

طريقة التحضير:

- ابدئي بغلي ثلث كوب من عشبة المريمية، وثلث كوب من إكليل الجبل مع 3 أكواب من الماء، لمدة 15-20 دقيقة، ثم اتركي هذا الخليط يبرد، وبعد ذلك ضيفي خل التفاح.

- ثم ضعي الخليط السابق في زجاجة، وقومي برشه على الشعر 4-5 مرات في الأسبوع.

- صبغة باللون الأشقر:

المقادير:

- عصير الليمون.

- بلسم الشعر.

طريقة التحضير:

- لإبراز جمال وتألق الشعر الأشقر، اعصري3 ثمرات ليمون طازجة، ثم اخلطي ثلث كوب من العصير، مع القليل من بلسم الشعر، ثم رشي الخليط على شعرك بالكامل، واتركيه لمدة ساعتين معرضاً لأشعة الشمس المباشرة، ويمكنك أيضاً استخدام كرات قطنية لصبغ خصلات معينة من الشعر.

وبطريقة أخرى، يمكنك استخدام مسحوق جذور نبتة الراوند، من خلال احضري وعاء وانقعي 3-4 ملاعق كبيرة من مسحوق جذور الراوند ، مع إضافة نصف كوب من المياه، ثم اتركي الخليط طوال الليل، واغسلي شعرك كالمعتاد، ثم جففيه جيدا.

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