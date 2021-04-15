سراويل فضفاضة مناسبة لإطلالاتكِ الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 07:34 مساءً - إن موضة السراويل الفضفاضة هي الحل الأنسب لجميع السيدات والفتيات؛ للحصول على إطلالات رمضانية ولا أجمل، خاصة لغير الراضيات عن شكل أجسامهن.

السروال الواسع هو إحدى القطع التي تخفي عيوب الجسم ومريحة أيضاً، بالإضافة إلى أن موضتها دائمة ولا تبطل، وتبرز أنواع عديدة منها، مثل سروال فضفاض جينز، سروال فضفاض مخطّط، وآخر قطن... بالإضافة إلى الألوان؛ حتى تناسب جميع الأذواق والأجسام.



سراويل فضفاضة محتشمة وأنيقة لرمضان

Bevza بفزا



لا شك أن السراويل الفضفاضة تخفي العيوب وهي مناسبة لجميع الأجسام النحيفة والسمينة، بالإضافة إلى أنها تجمع بين الحشمة والأناقة، ويمكن صنعها من عدة أقمشة مثل الكتان، الحرير أو الجينز، وتتميّز بعدة ألوان.

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Agnes أغنيس



عند البحث عن مظهر عملي ومريح، أو عندما تفضل السيدة أو الفتاة اعتماد الأسلوب الشبابي في إطلالتها الرمضانية، عليها أن ترتدي سروالاً فضفاضاً مع بلوزة رياضية هودي، أو يمكنها اختيار سروال فضفاض جينز أو رسمي.. فهذا اللوك يناسب جميع الفتيات والسيدات، سواء كنّ محجبات أو بدون حجاب.

لإطلالة رمضانية كاجوال ومريحة، يمكن تنسيق سروال فضفاض مع قميص بلون مناسب؛ للحصول على مظهر جميل وأنيق، خاصة إذا كانت تفضل الظهور بأسلوب شبابي، كما بإمكانها اختيار قميص واسع بأكمام طويلة وعليه رسومات.

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Angel schlesser انجيل سشلسر



من أجل الحصول على إطلالة راقية، أنيقة ومريحة في نفس الوقت، يجب ارتداء السروال الفضفاض مع بلوزة منسدلة من نفس لونه، ويمكن اعتماد هذا التنسيق في كل من الإطلالات المسائية والصباحية أيضاً.

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تنسيق السروال الفضفاض



بإمكان السيدة أو الفتاة اختيار جاكيت من الجينز، يناسب جميع التصميمات المعتمدة من السراويل الفضفاضة، أما المحجبات فبإمكانهن اختيار سترة طويلة أو معطف قطني، مع العلم أن تنسيق السروال الفضفاض مع الجاكيت أمر سهل، ويناسب جميع أشكال الأجسام.

للحصول على إطلالة رمضانية عملية وشبابية لافتة في نفس الوقت، يمكن اختيار سروال فضفاض من الجينز، خاصة أن هناك العديد من القصّات والألوان للاختيار منها، كما يمكن تنسيق هذا النوع مع توب وبلايزر؛ لإطلالة لافتة وجذّابة.

لِمَ لا تعتمد السيدة على اختيار سروال فضفاض قطن بلون أبيض على سبيل المثال؟! فهذه الإطلالة تمنحها الكثير من الأنوثة والأناقة، خاصة إذا كانت تفضّل العبايات.

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Benjamin benmoyl بنجامين بنمويل



أما السراويل الفضفاضة المشجّرة، فهي من أجمل قطع الملابس، خاصة خلال رمضان؛ لأنها عملية ومريحة، فهناك العديد من الأشكال والألوان والقصّات للاختيار من بينها، فبعض السراويل بقصّة واسعة، وبعضها بقصّة بخصر عال، كما أن بعضها بنقشة كبيرة أو بنقشة صغيرة... يمكن تنسيقها بطرق مختلفة؛ كتنسيقها مع جاكيتات الجينز، البلوزات السادة، والتيشيرتات أيضاً.

برز السروال الفضفاض من البليسيه، خاصة أنه متعدّد الألوان، ويمنح السيدة أو الفتاة إطلالة مميّزة وجذّابة، ويمكن تنسيقه مع بلوزة أو تيشيرت بلون مناسب ومتناسق مع لون السروال.

الجئي إلى السروال الفضفاض الأبيض الجينز الكاجوال مع التوب الأبيض وبلايزر طويل أنيق بلون البيبي بلو، أو إذا كنت تمتلكين بلوزة أو قميصاً قصيراً وتحتارين في ارتدائه، فالسروال الفضفاض هو خياركِ الأفضل؛ إذ يمكنكِ تنسيقه بكل بساطة مع الكعب العالي؛ ليمنحكِ طولاً مضاعفاً.

أخيراً، لإطلالة رمضانية كاجوال وعصرية، اختاري السراويل الفضفاضة الرياضية، ونسّقيها بطريقة مختلفة مع قبعة البيري على سبيل المثال.

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