تنسيقات رمضانية للمحجبات من عايشة الحازم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 07:34 مساءً - عايشة الحازم، بلوغر كويتية محجبة تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها المحتشمة والمواكبة لخطوط الموضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومع دخول شهر رمضان المبارك رصدنا لكُنَّ من وحي أحدث إطلالاتها عدة أفكار لأزياء رمضانية أنيقة بتصاميم عصرية، فاعتمدنها لأناقتكن.



عايشة الحازم بالعباية الملونة في رمضان

عايشة الحازم بالعباية الملونة في رمضان -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن الكثيرات من النساء يتجهن للعبايات الملونة في مختلف الإطلالات؛ لما تتمتع به من أناقة وتميز، فقد ظهرت عايشة الحازم بعباية رمادية وتنورة مصممة بطيات قماشية ناعمة بقماش العباية ذاتها مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وأكملت اللوك باكسسوارات اللونين الذهبي والبني لخيار ناعم وأنيق.

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خيارات الأزياء الملونة لإطلالة ربيعية

عايشة الحازم بجلابية مزينة بالالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من الفتيات في إطلالاتهن الرمضانية على خيارات الأزياء الملونة بأسلوب أنيق مناسب لموضة الربيع، ومن أحدث إطلالات عايشة الحازم اخترنا لكُنَّ فستاناً أبيض مزيناً بخطوط ملونة متعددة في الأسفل مع حزام للخصر مزين بكتابات عربية، وأكملت اللوك بقلادة ضخمة بدوائر ذهبية متسلسلة وحقيبة زرقاء دائرية مع اكسسوارات اللون الأبيض، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستاناً سماوياً مصمماً بأكمام منفوخة وبقَصَّة البليزر العملي في الصدر، وزُيِّنَ بقماش بني مع وشاح ملون ومطبع بأسلوب تراثي ناعم باللون الأخضر والأحمر والأزرق، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية الألوان.

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عايشة الحازم بإطلالة مخططة بالطول

4 عايشة الحازم بإطلالة مخططة بالطول للقصيرات -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل الكثيرات من الفتيات ذوات القامة القصيرة اعتماد الأزياء المخططة بالطول لمواكبة خطوط الموضة والظهور على إطلالة أطول وأكثر أناقة، ومنهن عايشة الحازم، التي تأنقت بقميص طويل وتنورة باللون الأزرق المخطط بالأبيض، ومطرَّز بالذهبي في الصدر، وأكملت الإطلالة باكسسوارات اللون الأبيض لأناقة بسيطة وعصرية.

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عايشة الحازم بأزياء الريش لمظهر رمضاني

عايشة الحازم بأزياء الريش لمظهر رمضاني -الصورة من حسابها على الانستغرام





في لوك رمضاني محتشم، أطلت عايشة الحازم بفستان طويل رمادي مصمم بياقة عملية مع حزام محدد للخصر، وأكملت مظهرها بأكمام مزينة بالريش مع اكسسوارت حيادية الألوان لمظهر ناعم وأنيق.

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عايشة الحازم بإطلالة الأزياء المطبعة للربيع

عايشة الحازم بإطلالة الأزياء المطبعة للربيع -الصورة من حسابها على الانستغرام



برزت صيحة الأزياء المطبعة بشكل كبير في عام 2021، ولمظهر ربيعي مناسب للإطلالات الرمضانية ارتدَتْ عايشة الحازم جلابية بيضاء مطبعة بالرمادي ومصممة بقماش بليسيه وأكمام منفوخة مع حزام عريض للخصر باللون الأصفر الفاقع، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء واكسسوارات ذهبية أنيقة.

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