سيروم الكافيين للهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 07:34 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء من مشكلة الهالات السوداء، وتُعَدُّ مشكلة مزعجة؛ لكونها توحي بالتعب والإرهاق، وتؤثر على جمال الوجه. ولتعزِّزي صحة ومظهر جمال عينيك وتتمتعي ببشرة خالية من الانتفاخ والهالات السوداء في محيط العين برزت عدة منتجات لسيروم الكافيين في الفترات الأخيرة، لذا نقدم لك فيما يلي أبرز فوائده ومكوناته؛ لتعتمديه في حل هذه المشكلة.



ما فوائد سيروم الكافيين للعين؟

فوائد سيروم الكافيين



تضم معظم منتجات الكافيين تركيبة عالية للغاية من الكافيين، الذي يُمزج مع مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تعمل على إشراق الهالات السوداء وتقليل ظهور الانتفاخ، كما يضيِّق الأوعية الدموية للحد من تغيُّر لونها وتورُّمها، ويعمل مضاد الالتهاب الطبيعي الذي يؤخذ في الغالب من الشاي على إعادة تنشيط خلايا الجلد الميتة، كما أظهرت الدراسات المستقلة أن الاستخدام الموضعي لكل من الكافيين ومضاد الالتهاب EGCG يمكن أن يقلِّل من ظهور السيلوليت، ويقاوم آثار التعب والإرهاق التي تصيب المنطقة المحيطة بالعين، بالإضافة إلى عمله كمرطب لمحيط العين؛ لاحتوائه على حمض الهيالورونيك الذي يساعد على احتفاظ الجلد برطوبته ومرونته، وهو مدعَّم بخلاصة نبات البسفايج أو السرخس، الذي يحتوي على عناصر عضوية مثل الراتينج والعفص والستيرويدات ومركبات الفلافونويد، وهي من أقوى مضادات الأكسدة والالتهابات والبكتيريا التي تحافظ على صحة محيط العين، وقد يُدعم بحمض اللاكتيك، الذي يعمل على تجديد الخلايا ودعم حيويتها.

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طريقة استعمال سيروم الكافيين

سيروم الكافيين للعناية بالبشرة



يُستخدم سيروم الكافيين لمرتين يومياً، وذلك في الصباح والمساء، وابدئي أولاً بتنظيف محيط العين تماماً، ثم وضع بضع قطرات على عظمة العين وتدليكها برفق على البشرة المحيطة بالعين حتى تمتصه البشرة، ثم ربِّتي على محيط العين بطرف إصبعك بلطف من الداخل إلى الخارج، وننصحك باختبار بشرتك ببقعة قبل الاستخدام، كما نذكِّرك بأنه لا يُستعمل السيروم على الجلد المتهيّج أو المصاب.

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