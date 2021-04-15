حيلة موظف للحصول على إجازة من عمله: طلق زوجته وتزوجها 4 مرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيلة ذكية نفذها موظف تايواني يعمل في أحد المصارف، للحصول على إجازة مدفوعة الأجر ومد فترتها، إذ طلّق زوجته وعاود الزواج بها أكثر من مرة، ليحصل على مجموع إجازات بلغ 32 يوما، وذلك لأن قانون العمل في تايوان، يحتم حصول الموظفين من الجنسين، على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام.

قصة موظف طلق زوجته 4 مرات وتزوج منها

لم تكن إجازة الـ8 أيام كافية للموظف التايواني، لذلك فكر في مدّها بطريقة وحيلة مختلفة، وفق موقع«أوديتي سنترال».

اكتشاف حيلة الزوج

لم يفكر الزوج التايواني في عواقب حيلته، حيث رفض المصرف منحه الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، ولم يتم الكشف عن هويته، وقرر المضي قدما في خطته وقدم الإجازة ثلاثة مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

مقاضاة رئيسه وغرامته 700 دولار أمريكي

الغريب في الأمر، أنه تم مقاضاة مدير الموظف التايواني في العمل، لمخالفته القانون بعد رفضه منح الموظف أجازة، وفُرض عليه غرامة قدرها 700 دولار أمريكي، وهو ما لم يعجبه، فقرر الاستئناف على الحكم.

تصرف الموظف غير أخلاقي

وعلق مكتب العمل على الواقعة، موضحا أن تصرف الموظف «غير أخلاقي»، ولكنه لم يخالف القوانين، وبالتالي استحق تلك الإجازات، مشيرا إلى المصرف قد انتهك المادة الثانية من قانون العمل التي تنظم الإجازات المدفوعة، حين رفض منح الموظف أجازته.

وانتشرت قصة الموظف التايواني على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل، إذ أبدى الكثير من رواد المواقع الاجتماعية استغرابهم من وجود ثغرات في القوانين التايوانية، فيما قال أحد الأشخاص إن هذه الثغرة معروفة وواضحة، ولكن يبدو أن ذلك «العريس» التايواني هو أول من استغلها.