احذر تناول المشروبات الغازية خلال شهر رمضان: تسبب أمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد المشروبات الغازية من الاختيارات التي يلجأ لها الكثير على وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، والشعور بالعطش والحرارة.

احذر تناول المشروبات الغازية خلال شهر رمضان

وحذر محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، من تناول المشروبات الغازية طيلة شهر رمضان، وليس على الطعام فقط.

وقال محمد سراج، خلال حديثه لـ«هن»: «لازم نمنع المشروبات الغازية كلها، لأنها بيدمر الكلى، خاصة إنها طول النهار مفيش مية داخلة ليها، منفعش أديها المشروبات الغازية علطول».

وتابع استشاري التغذية العلاجية: «بتعمل حصاوي على الكلى، وانسداد في الأوردة والحالب، بيكون ليها مشاكل خطيرة، وتوابع كارثية».

وأضاف: «في الأيام العادية ممكن نشرب مرة كل أسبوع، ومش أكتر حفاظًا على صحتنا».

نصائح بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان المشروبات الغازية

وكانت «سبوتينك»، عرضت من قبل عددا من الطرق لمساعدة مدمني المشروبات الغازية على التخلص منها.

شرب الماء بكميات كبيرة

ومن أبرز النصالئح للتخلص من إدمان المشروبات الغازية، شرب كمية كثيرة من المياه، والانتظار عدة دقائق، ما يساعد على ترطيب الجسد وتجنب الحاجة إلى شرب الصودا عند الشعور بالعطش.

مضغ العلكة

يمكن اللجوء إلى مضغ العلكة عند الشعور بالرغبة في تناول المشروبات الغازية، كوسيلة للحد من ذلك، أو التفكير فيه.

تجنب الجوع

حاول تجنب الشعور بالجوع عن طريق تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه الطازجة، حتى تقل الحاجة إلى المشروبات الغازية.

تناول الحلوى الصحية

يتناول الشخص المشروبات الغازية كنوع من السكريات التي تزيد الشعور بالطاقة والحيوية، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية مثل العسل أو اللبن الذي يحتوي على بعض عناصر التحلية أو الفواكه الموسمية.

تناول مشروبات صحية

استبدل المشروبات الغازية بأخرى صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب أو الفواكه ومياه جوز الهند أو المياه التي يُضاف إليها النعناع وشرائح الخيار.