مصفف شعر رامز جلال يكشف تفاصيل اللوك: بضفرهوله 3 مرات في اليوم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بلون أحمر صريح ولامع، وضفيرة في منتصف الرأس، أثار الفنان رامز جلال الجدل كعادته، حول إطلالته التي ظهر بها في أحدث برامجه «رامز عقله طار» المذاع على فضائية «Mbc مصر»، حيث تألق رامز جلال بلون شعر مختلف وغير معهود، فضلًا عن تسريحة الشعر غير التقليدية على المتابعين، والتي بدأ الأطفال في محاكاتها، عقب عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب.

مكانش سهل واشتغلت عليه من ديسمبر 2020

مصفف الشعر الشهير «زيزو» كشف كواليس اختيار اللوك للفنان رامز جلال، موضحًا أنه هو من اقترحه على رامز، والذي قابله بالترحاب: «كنت عامل لون تاني الأول بس كان أهدى، ورامز قالي لأ عاوزين نطرقع، فعملت درجة الأحمر دي».

وأشار «زيزو» لـ«هن»، أن اللون هو نتاج لوني الأحمر والبرتقالي، وليس لونًا واحدًا: «بدأت فيه من 20 يناير، وبدأت تطبيقه فعلًا قبل أسبوعين من بداية تصوير الحلقات، لأنه مخاطرة كبيرة».

وعن تسريحة الضفيرة، أكد إنها نتاج أشهر من التجربة: «من ديسمبر 2020 وأنا بجرب لوك الضفيرة ده وعجبه ومختلف، وفي فبراير كنا استقرينا على اللوك النهائي».

الاستعدادات الأخيرة للظهور النهائي

وتابع مصفف الشعر الشهير خلال حديثه حول استعدادته: «أكتر من 20 يوم بنصبغ وبنفرد الشعر عشان النتيجة دي تكون مثالية»، و«عشان كل حلقة اللوك ميكونش فيه مشكلة، بصبغله كل يوم، وبضفرله شعره 3 مرات في اليوم».

سعر الصبغة ومخاطر التقليد

وعن تكلفة الصبغة، أكد مصفف الشعر إنها لا تقل عن 600 جنيه، خاصة إنه استخددم مواد عالية الجودة، قائلًا: «أهم خطوة هي تفتيح الشعر، بعدها هيلقط اللون».

وحذر «زيزو» من محاولة تقليدها بألوان عادية لخطورة الأمر على فروة الرأس، أو تفتيح الشعر بالأكسجين: «بتعمل تساقط ووقوع للشعر كله».