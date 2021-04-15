«135 ألف جنيه في 24 ساعة».. مكاسب أحمد حسن وزينب من فيديو «ادعاء المرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد نشره اليوتيوبر أحمد حسن، ادعى خلاله مرض زوجته، ومعاناتها من حالة مرضية خطيرة بسبب ضيق التنفس، مطالبا المشاهدين بالدعاء لها، مؤكدًا أنها بصدد إجراء التحاليل والأشعة التي طلبها منها الأطباء، ولحين إجراء ذلك، ترتدي زينب قناعا منظما للأكسجين، حتى تستطيع أن تنظم النفس.

وعلى الفور تفاعل متابعو أحمد حسن وزينب مع الفيديو، وتداولوا الخبر متمنين لها الشفاء العاجل، قبل أن يتبين العكس.

زينب ليست مريضة.. قامت وعملت مقلب

عقب ساعات قليلة من الفيديو الذي أطلقت فيه الاستغاثة من مرضها، ظهرت زينب، زوجة أحمد حسن، في مقطع فيديو جديد، وهي تنفذ مقلب في زوجها، على حد وصفها.

وافتعلت زينب المقلب، بكونها استعدت لمغادرة دبي وترك أحمد، والسفر إلى مصر مجددًا بصحبة طفلتها آيلين فقط، حيث أقنعت زوجها رغم رفضه، وبالفعل حصلت منه على الأموال، قبل أن تفاجئه بأن الأمر مجرد «مقلب»، وهو ما يؤكد أنها بحالة جيدة سمحت لها بتصوير مقطع والظهور دون الجهاز التنفسي في أقل من 24 ساعة على الفيديو الذي ظهرت فيه بجهاز التنفس الصناعي.

طبيب: زينب تدعي المرض

وكان الدكتور محمد بسيوني، طبيب بأحد المستشفيات الخاصة، أكد أن زينب ظهرت بـ ماسك أكسجين دون وجود أنبوب متصل بجهاز يضخ الأكسجين إليه، مشيرًا إلى أن «الكيس» الموجود أسفل الماسك لا بد وأن يكون ممتلئا بالهواء، لذلك يتم توصيله بـ«خرطوم» متصل بأنبوبة أكسجين، حتى يتم الحصول على الانتفاخ المطلوب لحرية التنفس، وهو عكس ما ظهرت به زينب.

أحمد حسن يجني الأموال من مرض زوجته

وبحسب موقع «سوشيال بليد»، فإن مقطعي الفيديو التي قامت قناة «عائلة أحمد وزينب» ببثها حول مرض زينب، ثم ظهورها مجددًا بعد المرض، تخطيا الـ135 ألف جنيه في اليوم الواحد.

وحقق مقطع المرض «زينب مريضة وحالتها خطيرة.. ادعولها»، من 206 دولارات، وحتى 3300 دولار، ما يعادل 3250 جنيها مصريا، وحتى 51 ألفا و800 جنيه.

بينما حصد مقطع «مقلب في زوجي .. قررت اترك دبي وارجع على مصر نهائي»، والذي وثق أول ظهور لها بعد المرض، وأثبت إنه كان ادعاء، من 328 دولارا، وحتى 5300 دولار، ما يعادل 5000 جنيه، وحتى 83 ألف جنيه.