أول تعليق من فيفي عبده بعد مرضها: رسالة من المستشفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة لجمهورها، للمرة الأولى بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وقالت فيفي، في رسالتها لطمأنة الجمهور: ‏«صباح الخير من المستشفى عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه».

وأرفقت مع المنشور صورة لها وهي تلوح بالسلام، مرتدية فستان سهرة من اللون الأسود، مع شعر منسدل أسود، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين التعليقات على الصورة، «يا فوفا قلبنا معاكي وبتدعيلك»، و«حمد الله علي سلامتك يافوفا ربنا يكمل شفاكي علي خير يااارب»، و«ربنا يكمل شفاكى على خير وسلام يارب العالمين.. اللهم اجعل آبائنا وأمهاتنا ممن طالت أعمارهم وحسن عملهم يارب العالمين».

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية، وهو ما كتبته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث قالت: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم»، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.

وطمأنت نجلتها عزة مجاهد، الجمهور على صحة والدتها النجمة فيفي عبده، ونشرت صورة لوالدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما.. من فضلكم ادعو لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب».