بعد تحذير الأرصاد من طقس الأحد.. نصائح لمواجهة الجوع والعطش أثناء الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل، يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والمحافظات كافة، لتصل درجة الحرارة يومي الأحد والاثنين المقبلين إلى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والجيزة، وتصل لـ43 على صعيد مصر وأسوان.

لذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الطقس، ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن حرارة الشمس واستخدام أغطية رأس للحماية من حرارة الشمس، وارتداء ملابس بيضاء في فترة الصباح، خاصة أيام ذروة الحرارة الأحد والإثنين.

وفيما يلي نصائح لمواجهة الجوع والعطش خلال الصيام

- إذا كنت ستخرج صائما في نهار رمضان، عليك حماية بشرتك بوضع صن بلوك، يجدد كل ساعتين لمنع أشعة الشمس الضارة من حرق بشرتك.

- يجب حماية رأسك من ضربة الشمس، لذا يجب ارتداء قبعة أو الإمساك بشمسية لمنع حدوث دوخة أو مشاكل خلال الجو الحار جدا صباحا.

- الاستحمام البارد بمجرد العودة من الخارج سيمنح جسدك الراحة والاسترخاء، كما أنه سيمنحه البرودة اللازمة بعد الحرارة في الخارج.

- يجب ارتداء ملابس خفيفة قطنية فاتحة اللون.

- حماية بشرتك من الأشعة المباشرة عن طريق الملابس وتجنب ملامسة الأخرين.

- المحافظة على المسافة الآمنة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتداء أحذية مريحة.

- هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها ومنها الخضروات والفواكه الطازجة، وكذلك شرب كمية من الماء موزعة على اليوم وليس في فترة قصيرة.

- تجنب تناول العصائر والمشروبات المحملة بالسكر لأنها تسبب العطش، وتجنب تناول المشروبات الغازية.

- يفضل تناول الفول والخضروات والشوفان، والخيار والزبادي على السحور لأنها أطعمة تشعر بالشبع والارتواء لفترة طويلة.

- تناول كمية متوازنة من الحلوى والسكريات على الإفطار لتجنب الإصابة بعسر الهضم خلال فترة الصيام والحر.