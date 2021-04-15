الامارات | دراسة تنبه من تناول البيتزا في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تنبه من تناول البيتزا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبهت دراسة نشرتها مجلة "شتيرن الألمانية"، نقلا عن المعهد الألماني للتغذية البشرية الصائمين من تناول البيتزا في شهر رمضان، وذلك لانها تتسبب بالعطش ساعات الصيام، فعجينة البيتزا تكون جافة، وتحتوي على نسبة ماء قليلة. أما الأمر الثاني هو إحتواءها على كمية كبيرة من الملح، مايجعل الجسم سيطلب المزيد من الماء لاحقا.

وأكد الخبراء أن تناول 200- 400 غم من البيتزا يدخل إلى الجسم ما يوازي 5 غرامات من الملح، وينصح الخبراء عدم تناول أكثر من ستة غرامات من الملح يوميا، ما يجعل الجسم يطلق إشارات العطش، وذلك لمحاولة إعادة التوازن في داخله. بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

كما أن شرب العصير مع البيتزا بحسب الدراسة يعد خيارا سيئا وذلك لاحتواء العصير على سعرات حرارية مرتفعة، وما يجعله غير متناسب مع البيتزا خاصة إن كانت دسمة. كما ينصح الخبراء بعدم شرب المشروبات الغازية لأنها لا تمد الجسم بالماء بل تعطي الجسم شعورا خادعا بالارتواء وهو ما يضر الجسم.

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