طبيبة وشهرتها أم كلثوم.. معلومات عن سهر الصايغ بعد الاعتداء عليها في «الطاووس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة الشابة سهر الصايغ، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسل «الطاووس»، والذي يقوم على تعرضها للاغتصاب من قِبل أبناء ذوات النفوذ، ورحلتها لإثبات حقها.

تفاصيل مشهد اغتصاب سهر الصايغ

وجاء مشهد اغتصاب سهر الصايغ، التي جسدت دور فتاة شابة بسيطة تُدعى أمنية ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «الطاووس»، بتخديرها على يد مجموعة من أبناء رجال أصحاب نفوذ، وذلك بعد خطف أحدهم لهاتفها الشخصي، خلال عملها داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الساحل الشمالي، ثم استدراجها للغرفة وتناوب اغتصابها جماعيًا، وتركها في حالة إعياء تواجه مصيرها.

إشادات الجمهور بأداء سهر الصايغ

وعلى الفور، تصدرت «الصايغ» محركات البحث، مشيدين بقوة تأديتها للمشهد، وأدائها الفني، ونجاحها في إتقان الدور بشدة.

وحصدت الفنانة سهر الصايغ إشادات واسعة من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء من بينها، «سهر الصايغ ممثلة موهوبة وصادقة جدا»، «طول عمرها بتعمل عظمة ولا فشلت مرة في دور عملته»، «ممثلة جميلة وطبيعية أداءها راقي ومميز وكل أدوارها مختلفة ورائعة».

وعقب تصدرها محركات البحث، يرصد «هُن» أبرز المعلومات عن سهر الصايغ، عقب تصدرها التريند.

- ولدت عام 1990، وتبلغ من العمر 30 عاما.

- بدأت التمثيل وهي صغيرة وشاركت في مسلسل «أم كلثوم»، عام 1999.

- درست في كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة وتخرجت عام 2013.

- تركت الطب من أجل التفرغ للفن.

- تألقت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل «قوت القلوب»، «النهاية»، «كفر دلهاب»، «في إيد أمينة» مع الفنانة يسرا، ومسلسل «الحارة»، «رمانة الميزان»، و«فكرة بمليون جنيه» و«ابن حلال».