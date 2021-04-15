القاهرة - سمر حسين - عصير قمر الدين، واحد من المشروبات الرمضانية المميزة، ذات المذاق الذيذ، والتي ارتبطت معنا بالشهر الفضيل، فضلًا عن استخدامه أحيانًا لعمل المهلبية، بمزيج من النشا وجوز الهند.

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة عمل عصير قمر الدين في المنزل.

عصير قمر الدين

المكونات

لفة قمر الدين

3 أكواب من الماء

كوبان من السكر

ثلج

طريقة عمل عصير قمر الدين

قومي بتقطيع قمر الدين إلى شرائح أو مكعبات أو قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه.

ضعي قطع قمر الدين في ماء ملغي على النار، حتى يذوب ويصل إلى سُمك مناسب.

اخلطي قمر الدين بالسكر، ثم اضرب المزيج في الخلاط.

اتركيه حتى يبرد، ثم يوضع الثلج على العصير عند تقديمه للضيوف.

طريقة عمل لفائف قمر الدين في المنزل

تفضل بعد السيدات، تحضير اللفائف في المنزل، بدلًا من شرائها لضمان جودتها وسلامتها، وإليكِ طريقة عملها في المنزل، لاستخدامها في عمل العصائر والمهلبية.

المقادير

مشمش صافي بدون نواة.

كوب ماء.

عصير 1/2 ليمونة.

كوب سكر.

150 جرام عسل.

طريقة عمل لفائف قمر الدين

ضعي المشمش والماء والليمون على نار هادئة، حتى يذوبوا تمامًا.

اتركيه على النار حتى يصبح طريا تماماً، ثم اتركيه يبرد.

يضرب في الخلاط حتى يصبح مهروسا.

يوضع الخليط مع السكر والعسل على النار مرة أخرى، ويقلب.

زيلي الريم على السطح حتى يتغير لونه، وقلبي جيدًا، لمدة ساعة حتى يصبح القوام أثقل.

احضري كيس بلاستيك غذائي، وادهنيه بزيت نباتي ويصب عليه الخليط، ثم يترك حتى يبرد.

يغلق الكيس عليه بإحكام، ويحفظ في الثلاجة.

مهلبية قمر الدين

يمكن لربات المناوزل استخدام اللفائف والعصير لتحضير المهلبية، وإليكِ الخطوات.

المكونات

4 أكواب عصير قمر الدين نصف كوب سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

زبيب.

جوز هند.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

ضعي عصير قمر الدين في إناء على النار ثم ضيفي له السكر ويقلب جيدًا.

ضعي النشا في الماء، وقلبي حتى يُذاب، ثم ضيفيه على قمر الدين، ويقلب الخليط حتى الغليان.

يصب في الكاسات أو الأطباق وزينيه بجوز الهند والزبيب على الوجه ثم يقدم باردًا.