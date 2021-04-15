طريقة عمل عصير التمر الهندي.. سهل ولذيذ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصائر رمضان اللذيذة يزينها عصير التمر الهندي، فهو مليئ بالفوائد الغذائية اللازمة للجسم خلال الصيام، وحيث يعمل على تعويضه عما ينقصه خلال فترات الانقطاع عن الطعام، قدمي لأسرتك عصير التمر الهندي، مع الكركديه، وقمر الدين، والعرق سوس، والذي يمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة.

يقدم لكِ «هُن» كيفية عمل عصير التمر الهندي، بطريقة سهلة.

المقادير

- كوب تمر هندي.

- 8 أكواب ماء.

- سكر حسب الرغبة.

طريقة عمل التمر الهندي

- انقعي التمر الهندي في الماء لمدة ساعة.

- بعد ذلك يوضع على النار مع الماء ويترك حتى الغليان.

- يرفع التمر من على النار، ويترك حتى يبرد تماما.

- لمدة لا تقل عن 3 ساعات يوضع التمر في الثلاجة.

- بعد ذلك يصفى التمر الهندي بالمصفاه.

- يعصر التمر بشكل جيد حتى التخلص من الشوائب والبذور.

- يضاف السكر حسب الرغبة، ويقدم في أكواب ويضاف إليه مكعبات الثلج.