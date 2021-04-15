إطلالات نجمات مسلسل ضل راجل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع بداية عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2021، بدأ مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال في تصدر التريند، خاصة مع الإطلالة المميزة لنجماته، والتي تختلف عن كل الأدوار التي اعتدنا عليهم فيها، تعرفوا معنا إلى أبرز إطلالات النجمات في مسلسل "ضل راجل".



النجمة "نرمين الفقي"

ثياب بسيطة وقديمة تظهر بها نرمين الفقي لأول مرة ضمن مسلسل ضل راجل



تقوم النجمة نرمين الفقي بدور زوجة قعيدة في مسلسل "ضل راجل"، بملابس لم نعتد مشاهدتها بها من قبل، حيث تعودنا من الجميلة نرمين الفقي، على أدوار السيدة الجميلة والرشيقة ذات الذوق اللافت، حتى في أدوار الشر أو أدوارها القديمة، لذلك تعتبر ملابسها في 2021، تطوراً جديداً تظهر فيه لأول مرة.

ملابس مميزة للنجمة نرمين الفقي من مسلسل النمر - الصورة من حسابها على انستقرام





اعتمدت أزياؤها في "ضل راجل" على شخصية الزوجة القعيدة، لذا كان من اللازم أن تظهر معظم الوقت بأقل قدر من المكياج، وبثياب منزلية عليها روب أسود.

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إطلالة نرمين الفقي بمسلسل "النمر":

عبايات فاخرة من دور الفنانة نرمين الفقي من مسلسل النمر- الصورة من حسابها على انستغرام



تظهر النجمة نرمين الفقي أيضاً في مسلسل "النمر"، ورغم اختلاف الدورين تماماً، حيث تلعب نرمين الفقي دور تاجرة ذهب في الصاغة، إلا أن أزياء نرمين الفقي مازالت شديدة البعد عن العصرية والشياكة التي أعتدنا عليها، وأكثر قرباً لطبيعة الدور، وتميل إلى العبايات الفاخرة وإكسسوارات الذهب الضخمة، مع الشعر المموج.



النجمة "نور"

ملابس الممثلة نور البسيطة من كواليس مسلسل ضل راجل - الصورة من حسابها على انستقرام



في حياتها العادية، تحب النجمة نور الإطلالات الأساسية والألوان السادة والناعمة، ونادراً ما نراها بشيء مطرز مثلاً أو طبعات قماش منقوشة، كما تحب القصات الأنثوية البسيطة في ثيابها، وهذا ما لجأت إليه في دورها العام الماضي في مسلسل "البرنس"، حيث كانت إطلالاتها تميل للكاجوال الأساسي والملابس السادة..

الذوق الناعم والهادي للنجمة نور يظهر في صورة نشرتها عبر حسابها على انستقرام





هذا العام تلعب النجمة "نور" دور طبيبة في مسلسل "ضل راجل"، ولأن الدور لا يحتاج تقمص طبقة اجتماعية معينة لها أزياء خاصة، فما زالت شخصية "نور" في اختيار ملابسها تظهر على ألوان ثيابها التي ظهرت بها في إعلان المسلسل، والتي تعتمد على الألوان السادة والناعمة، والملابس البسيطة التي لا تشغل المشاهد عن دورها وتمثيلها، ولكن زادت جودة الثياب لطبيعة الطبقة الاجتماعية لطبيبة.

هدى الأتريبي أحد أبطال مسلسل ضل راجل - الصوة من حسابها على انستقرام





يشهد المسلسل كذلك عودة ظهور الممثلة "هالة أنور" المختفية عن الأضواء منذ بدايات الثمانينات، كما يشمل العديد من النجمات الشابات، من بينهن هى الأتربي، ولمى كتكت، ورنا رئيس والتي تلعب دور ابنة "ياسر جلال" والمحور الأول في تحريك أحداث العمل الدرامي، وهو دور رقيق لفتاة مراهقة، اعتدنا أن تبدع فيه رنا رئيس.



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