إطلالات رمضانية للمناسبات البسيطة من أمل العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - مع دخول شهر رمضان المبارك، نشرت المذيعة والممثلة الكويتية، أمل العوضي، العديد من الصور لإطلالاتها بـ الأزياء الرمضانية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اعتمدت بها على قَصَّات الأزياء المحتشمة والألوان الربيعية الناعمة.



إطلالة فاخرة بالعباية الشفافة من أمل العوضي

اطلالة فاخرة بالعباية الشفافة من أمل العوضي -الصورة من حسابها على انستغرام



تألقت أمل العوضي بـ عباية أنيقة لرمضان 2021 تميزت بخامتها المتقنة مع حياكة مميزة بالخيوط الفضية والفصوص اللامعة، ونسقتها مع فستان وحزام باللون البيج، فيما أكملت اللوك بمجوهرات فضية فاخرة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر مع المكياج الخليجي المرتكز على أحمر الشفاه الزهري.

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تنسيق اللون الأسود في رمضان بأسلوب أمل العوضي

تنسيق اللون الاسود في رمضان باسلوب أمل العوضي -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن اللون الأسود يُعَدُّ من القطع الأكثر فخامة واحتشاماً، فقد اعتمدته أمل العوضي في عدة إطلالات رمضانية؛ حيث أطلت بعباية شفافة سوداء مزينة بقطع الجلد الأسود مع فستان أسود ناعم، وظهرت في إطلالة أخرى بـ جلابية سوداء واسعة مطرزة باللون الفضي في منتصف الجزء العلوي مع مجوهرات ضخمة بتصاميم مميزة.



أمل العوضي بفساتين رمضانية زهرية

جلابية رمضانية باللون الزهري من أمل العوضي -الصورة من حسابها على الانستغرام



لأن اللون الزهري من أكثر الألوان البارزة في ربيع هذا العام، يمكنك اعتماده في مظهرك الرمضاني بلا تردد، ولتستوحي بعض الأفكار من أمل العوضي فقد ارتدَتْ فستاناً ميدي بكُمٍّ واحد طويل مصمم بقَصَّة واسعة وعصرية، وأكملته بمجوهرات فضية وحذاء بكعب أسود، واختارت في إطلالة أخرى جلابية زهرية طويلة بأكمام واسعة، مع حزام فضي للخصر واكسسوارات فضية مختلفة أضفت عليها طابعاً عصرياً ومميزاً، ونسقت في اللوك الثالث فستاناً زهرياً محتشماً بقَصَّة طويلة وأكمام واسعة مصممة بفتحة في الأكتاف ومزينة بالريش في أطراف الأكمام، لإطلالة أنثوية باهرة.



أمل العوضي بفستان بقماش بليسيه

أمل العوضي بفستان بيليسي -الصورة من حسابها على الانستغرام



لإطلالة تليق بأجواء رمضان الحارة، يمكنك التألق بقماش بليسيه بدرجة الباستيل الأخضر مصمم بقصة واسعة ومنسدلة مع عباية بذات القماش؛ لتمنحك إطلالة لافتة تليق بمظهرك.

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