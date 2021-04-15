موديلات خواتم مرصعة بالزمرد أحدث موضة لأجمل الإطلالات الرمضانية 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - تبرز أحجار الزمرد بطابعها الفريد لتُعَدَّ من أجمل المجوهرات وأكثرها رُقياً، وقد اعتمد الكثير من دور المجوهرات الراقية على تقديم تصاميم واسعة من خواتم الزمرد الأخضر؛ لما تُضفيه من أناقة مميزة لإطلالة كل امرأة. وفي شهر رمضان 2021، نرصد لكُنَّ عدة تصاميم لخواتم الزمرد التي تتناسب بشكل كبير مع كل إطلالة، فاعتمدنها لأناقتكن.

تابعي المزيد: خواتم مرصعة بالحجر الأخضر لإطلالات رمضان 2021

موديلات خواتم مرصعة بالزمرد أحدث موضة لأجمل الإطلالات الرمضانية

خاتم الزمرد من مجموعة «هاي جولري» من دار كارتييه Cartier

خاتم الزمرد من مجموعة «هاي جولري» من دار كارتييه Cartier

لمُحِبَّات علامة كارتييه Cartier، اخترنا لكُنَّ خاتماً مصمماً من الذهب الأبيض يتوسطه حجر الزمرّد الكولومبي بستة جوانب مع طلاء اللّكر الأسود وخطوط من فصوص الألماس المرصوف بقطع الباغيت، ليمنحك إطلالة لافتة تلائم مناسبات رمضان.

خاتم السوليتير بوكل من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

خاتم السوليتير بوكل من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

يحتفي خاتم بوكل من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels بأناقة الأزياء الباريسية الراقية بخفة وحركة شريطه اللامع، ويُصمم من البلاتين والماسات المستديرة التي يتوسطها مربع من حجر الزمرد بأسلوب راقٍ ولافت للأنظار.

خاتم ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari

خاتم ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari

يضفي خاتم ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari المستوحى من الأناقة الأنثوية والجاذبية الساحرة للمدينة الخالدة روحاً رومانية ساحرة، ويتميّز الخاتم بجوهره الأنثوي الأنيق وبالمنحنيات الجذابة لفسيفسائه مروحية الشكل، ويعكس جوهر الجمال الإيطالي من خلال حجر الزمرد الناعم في المنتصف.

خاتم الزمرد من بياجيه Piaget

خاتم الزمرد من بياجيه Piaget

قدمت علامة بياجيه Piaget مجموعة مجوهرات مميزة مصممة من أحجار الزمرد الكريمة ذات الجمال الآسر والفريد، ولرمضان يمكنك اقتناء خاتم الزمرد المصمم بشكل مغلق ومفعم بالأناقة الراقية في فخامة الذهب الأبيض وبريق الألماس المصمم على شكل أزهار جانبية يتوسطها حجر الزمرد.

خاتم الزمرد من سوزان كالان Suzanne Kalan

خاتم الزمرد من سوزان كالان Suzanne Kalan

قامت سوزان كالان Suzanne Kalan بتجديد مجموعة Bold Fireworks المميزة الخاصة بها إلى مجموعة Bold Reborn، من خلال إعادة تصميم المجوهرات الذهبية التي تجمع الأحجار الكريمة معًا، وصُمِّمَ هذا الخاتم من الذهب المزين بالألماس من الأعلى وحجر الزمرد من الأسفل ليشكلا مزيجاً مميزاً لإطلالاتك الرمضانية.

تابعي المزيد: خواتم ألماس راقية تليق بمناسبات رمضان 2021 المسائية

خاتم الزمرد من علامة ديور Dior

خاتم الزمرد من علامة ديور Dior

من علامة ديور Dior نختار لك خاتماً فاخراً ومميزاً من مجموعة Gem Dior، حيث يتميز بتصميم يحتفي بسحر الأحجار الكريمة في تألق الذهب الوردي وأحجار الزمرد متنوعة القَصَّات بأسلوب لافت ملائم للمناسبات الرمضانية الضخمة، ليمنحك أناقة عصرية.

طريقة الحفاظ على مجوهرات الزمرد

الزمرد من الأحجار الكريمة التي تحتاج إلى العناية حتى يبقى وهجها ووميضها متألقين على الدوام؛ حيث إنه ليس صلباً كالألماس، ويحتاج لبعض الخطوات للعناية به، وأولها تجنب سقوطه على مسطّحات صلبة؛ لأنه سريع العطب، وقد ينكسر إذا سقط على الأرض أو تعرّض لصدمة قوية، كما ننصحك بتنظيفه عند شخص محترف.

تابعي المزيد: خواتم ألماس راقية تناسب إطلالات رمضان 2021