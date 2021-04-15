عبايات برسومات ملونة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - بعيداً عن تصاميم العبايات بالمواصفات التقليدية من حيث القَصَّات المستقيمة بالألوان المختلفة ذات التطريز الناعم، نلهمك اليوم عدة أفكار لارتداء العبايات المرسومة بالخيوط والطبعات الملونة لتضفي عليك إشراقة مميزة تعكس رُوحَكِ وأناقتك، وذلك بجمع عدة أفكار من مدونات الموضة والمؤثرات العربيات على وسائل التواصل الاجتماعي.



آية ممدوح بعبايات مرسومة

عباية بيضاء صباحية من اية ممدوح -الصورة من حسابها على انستغرام





اعتمدت المدونة المصرية، آية ممدوح، والبلوغر المختصة في الأزياء والموضة، على العبايات المرسومة بأسلوب ناعم وأنيق، وتألقت في أبرز خياراتها بعباية سوداء مطرزة بخطوط ملونة في أطراف الأكمام والجزء العلوي للتصميم مع فستان أبيض مزين بحزام أسود للخصر، مع حقيبة حمراء واكسسوارات اللون الأسود، وفي إطلالة صباحية أنيقة ارتدَتْ عباية بيضاء مرسومة بالزهور الزرقاء والبنية، مع فستان أزرق ناعم وحجاب أبيض لمظهر أنيق.

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أمل الأنصاري بعبايات مصممة برسوم ملونة

أمل الانصاري بعباية تراثية عصرية -الصورة من حسابها على انستغرام



فضلت خبيرة التجميل السعودية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمل الأنصاري، التزين بالعبايات المرسومة في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن أبرز إطلالاتها نلهمك عدة أفكار يمكنك اعتمادها في 2021، حيث أطلت بعباية مزينة برسومات اللونين الكحلي والبني مع فستان بني وحجاب أبيض ناعم، وظهرت بعباية صفراء مرسومة بخطوط تراثية بتطريزات البني والأبيض والبرتقالي بأسلوب ناعم وأنيق، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأزرق النيلي، كما تزينت بعباية بيضاء مطرزة بالسماوي والبيج والكحلي في الأطراف لمظهر مميز وأنيق.

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فاطمة الأنصاري بعبايات برسوم ملونة

فاطمة الانصاري بعباية صباحية -الصورة من حسابها على انستغرام





نشرت المدونة السعودية، فاطمة الأنصاري، عدة صور لإطلالاتها بالعبايات المرسومة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أحدث إطلالاتها على انستغرام نلهمك عدة أفكار لمواكبة هذه الصيحة؛ حيث اختارت عباية بيضاء مزينة برسومات الزهور الزرقاء والرمادية في أطراف الجزأين العلوي والسفلي مع حجاب رمادي بقصة منسدلة مع اكسسوارات فضية لليدين، وتأنقت بعباية البشت السوداء المصممة بزهور بيضاء وبنية بأسلوب ناعم وأنيق مناسب لمختلف المشاوير اليومية، ونسقت في الإطلالة الثالثة عباية بيضاء مخططة بالبني والأحمر ورسومات تراثية ناعمة، مع حجاب أبيض وحذاء رياضي أسود.

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