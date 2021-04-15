كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - قدمت دور المجوهرات العالمية مجموعة كبيرة من تصاميم المجوهرات وأهمها موديلات الأساور في الفترات الماضية، وتنوعت أشكالها وأحجامها لتناسب كل موسم، ومن وحي أبرز العلامات نجمع لكُنَّ اليوم أساور ماسية فاخرة وأنيقة تناسب مختلف إطلالاتك في رمضان 2021؛ لتمنحك لمسة مميزة في مظهرك اليومي والمناسبات.

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أساور ألماس أنيقة لصاحبة الأسلوب المتفرد في رمضان 2021

سوار سيربنتي فايبر من علامة بولغاري Bvlgari

سوار سيربنتي فايبر من علامة بولغاري Bvlgari

في هذا السوار قامت بولغاري Bvlgari بغرس قوة الإغواء في سوار سيربنتي فايبر المفعم بالجاذبية في تصميمه الآسر، حيث يلتفُّ هذا السوار حول المعصم بأسلوب مميز متألق بجمال الحراشف الفاخرة من خلال الذهب الأبيض والألماس ليشكِّل حركة الثعبان الانسيابية.

سوار لوريير من دار شوميه Chaumet

سوار لوريير من دار شوميه Chaumet

صُمِّم سوار لورييه من الذهب الأبيض المرصع بأحجار ألماسية بريانت ليحتفل من خلال مجموعته Laurier Precious Jeweller بالنبات الرمزي الذي كان له حضور مستمر في إبداعاتمن دار شوميه Chaumet، ويعيد تفسير هذا الغار الرائع بالألماس والذهب الأبيض إلى تضخيم الأنوثة المعاصرة، ليليق بكل إطلالاتك الرمضانية.

سوار مفتوح من مجموعة إكستريملي بياجيه Piaget

سوار مفتوح من مجموعة إكستريملي بياجيه Piaget

عادت صيحة الأساور الضخمة في مجموعات دور المجوهرات الحديثة، ومنها اخترنا لكِ هذا السوار من علامةبياجيه Piaget، والذي يستحضر أوراق النخيل التي صُمِّمَتْ من الذهب والألماس، ليضيف نقاء الذهب الأبيض وإشراقته الكثافة والتوهّج لهذه المجموعة، ويناسب هذا السوار إطلالاتك المختلفة في السحور والمناسبات الرمضانية المميزة.

سوار بانثر دي من دار كارتييه Cartier

سوار بانثر دي من دار كارتييه Cartier

تتميز أساور مجموعة بانثر دو كارتييه من كارتييه Cartier بأشكال حيوانات الفهد المميزة بالتصاميم والأحجار الراقية؛ لتناسب إطلالاتك المختلفة، ومن وحي أبرز التصاميم يمكنك اقتناء سوار البلاتين والذهب الأبيض والمزين بـ981 ألماسة بأسلوب البريانت مع أحجار الزمرد والأونيكس بأسلوب ناعم يليق بفخامة السوار.

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سوار القلوب السعيدة من دار شوبارد Chopard

سوار القلوب السعيدة من دار شوبارد Chopard

تتطابق مجموعة Happy Hearts بشكل مثالي بين قلب مجموعة شوبارد Chopard وأحجار الألماس الشهيرة للدار، لذا اخترنا لكُنَّ سواراً رمضانياً ناعماً مصمماً من الذهب الأبيض مع قلوب من الألماس وحجر الأوبال الأزرق، ليمنحك فخامة ناعمة في إطلالاتك الرمضانية المختلفة.

سوار Comète من شانيل Chanel

سوار Comète من شانيل Chanel

لطالما احتلّت المذنبات ومجموعات النجوم مكانةً خاصة في إبداعات علامة شانيل Chanel، وذلك منذ مجموعتها الأولى للمجوهرات في عام 1932، ومنه نرصد لكُنَّ اليوم سواراً مفتوحاً بتصميم ضخم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، والألماس مصمم من النجم اللامع مع خطوط ناعمة تزين الجهة الأخرى بأسلوب متفرد.

سوار بيرليه سويت كلوفر من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار بيرليه سويت كلوفر من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تحاكي تصاميم مجموعة برليه كلوفر من دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels زخرفة ثمينة على شكل زهرة البرسيم التي تُعَدُّ رمزاً للحظ لدى دار فان كليف آند آربلز، وتُرَصَّع بالألماس لتمنحك أناقة رمضانية متفردة.

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