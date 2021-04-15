كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - تتطلب عزومات رمضان إطلالة أنيقة وناعمة في الوقت نفسه، لكن صيحات رسمات العيون الرائجة وألوان الروج المتنوعة تشكل مصدر إلهام للمرأة، ليكون مظهرها لافتاً وجذاباً. حيث بإمكانك أن تختاري العديد من أساليب المكياج العصرية التي تناسب شكل عينيك بألوان تتناغم مع لون بشرتك. وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة أساليب مكياج مناسبة لعزومات رمضان لتختاري من بينها ما يعجبك.

مكياج ناعم

مكياج ناعم (الصورة من حساب أوربن ديكاي على انستغرام)



إذا كنت من محبات الإطلالات الهادئة، خصوصاً في رمضان، يإمكانك أن تعتمدي مكياج عيون ناعماً تستخدمين فيه ظل عين البني الفاتح على كامل الجفن العلوي، الى جانب رسمة الأيلاينر المجنح وطبقات عدة من الماسكرا المكثفة. كذلك، اعتمدي تغطية موحدة للبشرة، واستخدمي الروج الوردي الخفيف.

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مكياج سموكي بلون التوابل

مكياج سموكي بلون التوابل (الصورة من حساب ليلي روز على إنستغرام)



يعد المكياج السموكي من أبرز صيحات مكياج 2021، لذلك يعد أحد أفضل الخيارات لعزومات رمضان، خصوصاً أنه يناسب جميع أشكال العين، حيث يبرز العيون بأفضل طريقة. اعتمديه بألوان التوابل الدافئة، لا سيما تدرجات البني، وضعي طبقات عدة من الماسكرا أو استعيني بالرموش الاصطناعية. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون البني الفاتح.

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مكياج بسيط

مكياج بسيط( الصورة من حساب ليليان فوغل على إنستغرام)



وإذا كنت من صاحبات البشرة السمراء أو الداكنة، فلا تترددي في اعتماد مكياج بسيط لإطلالة ناعمة وطبيعية في رمضان، بحيث تمررين الظل العين البيج على كامل الجفن العلوي، وتستخدمين الرموش الاصطناعية، الى جانب الشفاه اللامعة والبشرة الندية، وهو أسلوب مكياج يمكنك اعتماده مراراً وتكراراً خلال شعر رمضان.

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مكياج برونزي

مكياج برونزي(الصورة من حساب ليلي روز على إنستغرام)



إن تطبيق ظل العين البرونزي على كامل الجفن العلوي خطوة رائعة للحصول على إطلالة دافئة وأنيقة في عزومات رمضان. بإمكانك استخدام درجة واحدة من اللون البرونزي للحصول على المظهر المطلوب، وحددي خط الجفنين العلوي والسفلي بالكحل البني الداكن. كذلك، استخدمي الروج اللامع، مع الهايلايتر لنحت ملامح الوجه.

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مكياج لامع

مكياج لامع(الصورة من حساب ماريا كلاشنيكوفا على إنستغرام)



كذلك، بإمكانك أن تعتمدي لعزومات رمضان، مكياجاً لامعاً إنما ناعماً وأنيقة، وذلك باستخدام ظلال العيون الذهبية الهادئة والزهرية. امزجيهما بطريقة متقنة فوق الجفن العلوي، وحددي خط الرمش العلوي بالأيلاينر الرفيع، وداخل العين بالكحل البني، واستعيني بالرموش الاصطناعية. أما الروج، فاعتمديه باللون النيود اللامع

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