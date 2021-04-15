كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - ترطيب البشرة خطوة مهمة جداً يجب على المرأة المواظبة عليها طوال أيام السنة، خصوصاً خلال شهر رمضان، فمد البشرة بالترطيب اللازم يعزز من مرونتها ويساعدها في مكافحة ظهور العلامات المبكرة للتقدم في السن، لا سيما التجاعيد والخطوط الدقيقة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة طرق سهلة وفعالة لترطيب البشرة في رمضان، لتحافظي عليها ندية ونضرة وناعمة كالحرير.



تنظيف البشرة وتقشيرها

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel



خلال شهر رمضان، واظبي على تنظيف بشرتك بشكل يومي، باستخدام أنواع غسول البشرة التي تحتوي على مركبات طبيعية تعمل على ترطيب البشرة ولا تجردها من الزيوت الطبيعية، بدلاً من استخدام الصابون، لكن إياك الإفراط في التنظيف لأن كثرته تسبب الجفاف للبشرة. كذلك، قومي بعملية تقشير البشرة مرتين في الأسبوع، لإزالة الخلايا الميتة التي تقلل من عمل كريم المرطب الذي تستخدمينه. بإمكانك تجربة غسول الوجه Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel

من نيتروجينا، فهو يعمل على تنظيف الأوساخ بلطف، فضلاً عن أنه غني بحمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة البشرة لساعات طويلة بعد غسلها.

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كريم ترطيب فعال

Lancôme Absolue Premium



لترطيب البشرة وتجنب جفافها خلال شهر رمضان، من الضروري أن تستخدمي بشكل يومي كريماً مرطباً للبشرة، ذات فاعلية وقدرة كبيرتين على مد البشرة بالترطيب اللازم والحفاظ على الماء في حاجز الجلد، لتبقى بشرتك ندية وناعمة. بإمكانك تجرية الكريم المرطب من علامة لانكوم Lancôme Absolue Premium Bx Night Recovery Moisturizer Cream، فهو يشتمل على الجليسرين، والطحالب البحرية وفول الصويا، وهي مكونات معروف بقدرتها الكبيرة على ترطيب البشرة.

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الألوفيرا

الألوفيرا لترطيب البشرة في رمضان



يشتمل الألوفيرا على خصائص ومضادات أكسدة تتغلغل بالبشرة فترطبها بالشكل الكافي وتعزز من مرونتها، وتزيد قدرتها على مقاومة الجفاف خلال ساعات الصيام الطويلة، مما يجعله من أفضل المرطبات الطبيعية لجميع أنواع البشرة خلال رمضان. يكفي أن تقومي باستخراج الهلام الموجود داخل نبتة الألوفيرا، ومن ثم تطبّقيه على بشرتك وتركيه لبعض الوقت حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها، قومي بتشطيف بشرتك بالمياه الدافئة.

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تدليك البشرة بالزيوت الطبيعية

زيت جوز الهند مرطب فعال للبشرة في رمضان



غالباً ما تتعرض البشرة خلال رمضان للجفاف، بسبب نقص السوائل في الجسم نتيجة الامتناع عن الأكل والشرب لساعات طويلة، لذلك عوضي بشرتك عن هذا النقص ومديها بالترطيب اللازم باستخدام الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة وترطبها في الأعماق، مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند...

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شرب السوائل واستهلاك الأطعمة الصحية

شرب السوائل ضروري لترطيب البشرة في رمضان



بعد الإفطار، واظبي على شرب الكثير من المياه والسوائل الطبيعية بكثرة، فهي تجنّبك جفاف البشرة وتحافظ عليها رطبة ونضرة وتخلصها أيضاً من التعب والشحوب. كذلك، من الضروري جداً تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات والبروتين والألياف والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة. في المقابل، خففي قدر الإمكان من استهلاك المشروبات الغازية والسوائل الغنية بالكافيين، واستبدليها بالعصائر المغذية التي تمد البشرة بالترطيب اللازم.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص