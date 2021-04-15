أجمل موديلات نقشة الأزهار لتجربتها على أظافرك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أبريل 2021 01:34 مساءً - من المعروف أن نقشة الأزهار ليست بالموضة الجديدة في ما يتعلق بتزيين الأظافر، إلا أنه مع قدوم الربيع سرعان ما تظهر موديلات أظافر عصرية ومتجددة تعتمد على نقشة الأزهار بمختلف أشكالها وألوانها، لتكون متناغمة مع جميع ألوان البشرة ومناسبة لأطوال الأظافر كافة، خصوصاً أنها من أفضل أفكار تزيين الأظافر خلال الربيع.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجمل موديلات المناكير الجديدة التي ترتكز على نقشة الأزهار، لتختاري من بينها ما يناسبك.



الأقحوانات الصغيرة

الأقحوانات الصغيرة (الصورة من حساب خبيرة الأظافر

Thuy Nguyen على انستغرام )



تعد الأقحوانات الصغيرة إحدى نقشات الزهور الناعمة والأنيقة التي تناسب مختلف أطوال الأظافر. وإذا كنت ترغبين في تجربتها بنفسك، ضعي أولاً طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم قومي بإنشاء نقشة الزهور ذات اللون الأبيض باستخدام أداة النقاط، أو طرف دبوس بوبي، على أن تضعي وسط كل زهرة لون مناكير مختلفاً.

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الزهرة الفرنسية

الزهرة الفرنسية (الصورة من حساب خبيرة الأظافر

Sigourney Nuñez على انستغرام)



نظراً الى أن المناكير الفرنسي يلاقي إقبالاً كبيراً من النساء بمختلف الأعمار، كما أنه يعد الاتجاه الأكثر رواجاً خلال السنوات القليلة الماضية، فهو يُعتبر خياراً رائعاً لاعتماده مع نقشة أزهار ناعمة تزيد أظافرك جمالاً وحيويةً. بعد الانتهاء من إنشاء المناكير الفرنسي التقليدي، زيني أظافرك بالزهور الصغيرة ذات الألوان الحيوية والجريئة مثل البرتقالي والأزرق... الى جانب بعض النقاط البيضاء حول كل زهرة.

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الزهور البيضاء مع القاعدة البرتقالية

الزهور البيضاء مع القاعدة البرتقالية (الصورة من حساب خبيرة الأظافر آمي لي على انستغرام )



إذا كنت ترغبين في اعتماد نقشة أزهار أكثر تميزاً وغير تقليدية، بإمكانك اعتماد قاعدة لأظافرك باللونين النيود والبرتقالي. وعلى القاعدة البرتقالية، قومي برسم زهرتين على كل ظفر باستخدام المناكير الأبيض والأسود، الى جانب بعض الأغصان الصغيرة.

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زهور اليقطين

زهور اليقطين (الصورة من حساب خبيرة الأظافر ميلاني على انستغرام)



بإمكانك أيضاً أن تجعلي من أظافرك لوحة رائعة مستوحاة من زهور اليقطين. استخدمي درجتين من المناكير البرتقالي، كقاعدة أساسية لأظافرك. من ثم ارسمي نقشة الأزهار الصغيرة على أظافرك باستخدام المناكير البني، واعتمدي اللون الأبيض في وسط كل زهرة.

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نقشة الزهور بألوان متناقضة

نقشة الزهور بألوان متناقضة (الصورة من حساب هانغ مون على انستغرام )



تشكل ألوان المناكير الزاهرية على قاعدة أظافر داكنة خياراً رائعاً عند التفكير في اعتماد نقشة الأزهار، لذلك قومي باعتماد اللون الكحلي الداكن كقاعدة أساسية لأظافرك، وباستخدام ألوان المناكير الفاتحة مثل الأصفر والأزرق الفاتح والزهري والأصفر، ارسمي نقشة الأزهار بأحجام متعددة على أظافرك.

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