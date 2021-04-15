أطعمة ومشروبات يجب تناولها لمواجهة الجوع والعطش خلال نهار رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض القاهرة، ومحافظات مصر لموجة من الطقس الحار، تبدأ اليوم، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، حيث ترتفع درجة الحرارة يومي الأحد والإثنين لتصل إلى 41 درجة في القاهرة الكبرى والجيزة وتصل إلى 44 درجة على محاظفت الصعيد، لذا يجب الانتباه إلى الطعام الذي يتم تناوله على السحور وفي الإفطار، لأنه يعد الطاقة الأساسية للجسم طوال اليوم، وفيما يلي أطعمة يجب تناولها، وأخرى يجب تجنبها خلال فترة الإفطار لتجنب الجوع والعطش في رمضان.

أطعمة يفضل تناولها خلال الطقس الحار

يجب تناول الخيار، الزبادي، البطيخ، الخضروات، والفواكه الطازجة، يجب أكلها على بعد الإفطار حتى السحور، لتجنب عطش اليوم التالي.

كما يجب تناول أطعمة تقي من الجوع لفترات طويلة، وهي الفول، اللبن الرايب، الخيار، والشوفان، حيث تأخذ تلك الأطعمة وقتا في الهضم، كما أنها غير مليئة بالسعرات الحرارية، لذا تناولها على السحور سيكون خيارا جيدا لمنع الجوع والعطش خلال الحر والصيام.

أطعمة يجب تجنبها خلال درجات الحرارة المرتفعة

يجب خلال الطقس الحار الإقلال من تناول المشروبات الغازية، بسبب الكربون الموجود فيها، فهي تضخم المعدة وتسبب الغازات، لذلك تجنب الصودا في رمضان، إذا كنت ترغب في البقاء رطبًا وغير جاف طوال اليوم.

وفي الوقت نفسه يجب تقليل تناول الأطعمة المملحة، لأن الأطعمة المحفوظة أو المعلبة مليئة بالملح، لذلك تجنب البسطرمة، واللحوم المصنعة والجبن والأطعمة المعلبة والخضروات المخللة، كما يجب منع الأطعمة الحارة المليئة بالتوابل حيث تمتص الماء من جسمك.