طريقة عمل عصير عرق السوس

يعتبر العرق سوس، من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، خلال شهر رمضان الكريم بصفة خاصة، إذ يحرص البعض على تواجده على المائدة الرمضانية.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل عرق السوس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عرق السوس

كوب عرق السوس

ربع ملعقة صغيرة كربوناتو

ماء

طريقة تحضير عرق السوس

- يقلب عرق السوس بالقليل من الماء والكربوناتو

- يترك الخليط حتى يتغير لونه

- أضيفى الماء عند الاستخدام

طريقة تحضير شراب السوس بالقماش

مقادير شراب السوس بالقماش

100 جرام عرق سوس مطحون.

1 لتر من الماء.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

خطوات تحضير عرق السوس بالقماش

- نقوم بترطيب السوس المطحون بكمية قليلة جداً من الماء بعد خلطه مع الكربونات.

- نترك السوس الرطب لمدة تتراوح بين 30-60 دقيقة قبل أن نبدأ باستخلاص الشراب منه.يفضل أن نستخدم كيساً قماشياً أو قطعة قماشية مناسبة، ويمكنكم استخدام بيت مخدة «غطاء الوسادة» قديم أو جوارب نسائية طويلة «غير مستعملة» أو شاش عادي.

- نضع عجينة السوس ونغلق القماش بإحكام بحيث يشكل عرق السوس كرة داخل القماش.

- نضع وسادة القماش داخل الماء ونتركها حتى يبدأ السوس بإعطاء الطعم واللون للماء، نحرك الوسادة داخل الماء عدّة مرات لنحصل على خلاصة السوس.

- عادة ما يتم نقع السوس 4 - 6 ساعات ثم يتم وضعه في الثلاجة لتناوله مع وجبة الإفطار.

- في الكميات الكبيرة نقوم بتكرير السوس من خلال إعادة سكب الماء نفسه فوق الوسادة عدَّة مرات حتَّى نحصل على اللون والطعم المرغوبين.

فوائد عرق السوس في رمضان

يعتبر عرق السوس، من المشروبات اليومية الحاضرة على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان المبارك، لما يحتويه على قيمة غذائية وفوائد من شأنها تقليل الشعور بالعطش، ويُنصح بالحفاظ على شرب كميات من عصير عرق سوس خلال شهر رمضان لتجنب الجفاف في فترة الصيام.

فوائد عرق السوس للبشرة والجلد

يعتبر من الأعشاب الرائعة في تعزيز صحة الجلد نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من الوردية، والأكزيما أو الصدفية، غير أن عند تطبيقه على الجلد كهلام فإنه يساعد على تخفيف أعراض مثل الحكة والاحمرار والتورم.

فوائد عرق السوس للقولون

يساهم تناول مشروب العرقسوس في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي لدى من يعانون من الشعور بالإمساك المستمر.