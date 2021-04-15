طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات

تعتبر صوابع زينب، من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرون، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتحاول ربات المنازل صنعها كما يحضرها الشيفات في برامج التلفزيون والطبخ، وكما يتم بيعها في محلات الحلويات.

ويعتبر شهر رمضان من أكثر الشهور المفضلة في العام، فهو شهر البركة والرحمة، والعزائم والموائد الرمضانية، ويكثر تناول الحلوى فيه إذ يفضل البعض تناولها عقب الانتهاء من وجبة الإفطار، وتعد صوابع زينب من الحلويات الشرقية لدى الجميع وبخاصة الأطفال، فهي خفيفة على المعدة ولا تتسبب في حدوث أي مشكلات بعد تناولها عقب الإفطار.

وتعتبر قائمة حلويات رمضان 2021، من أكثر ما تبحث عنه ربات المنازل، منذ اليوم الأول لبداية الشهر الكريم، مرورًا باليوم الرابع للشهر، وتسعى السيدات في تحضيرها وإعداد وجبات رمضان الخاصة بالإفطار والحلويات أيضًا، ومن بينها صوابع زينب بطرق مختلفة وبمذاق شهي.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل صوابع زينب مثل المحلات الشهيرة، خلال السطور التالية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير صوابع زينب

كوب سميد.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

رشة سكر.

فانيليا.

ماء للعجن.

زيت الشربات.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ليمونة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير صوابع زينب

في العجان الكهربائي ضعي الماء والزيت ثم الدقيق الأبيض والدقيق السمولينا واخلطيهم جيدًا.

ضيفي الخميرة والملح والسكر واستمري في العجن حتى تتماسك.

قطعيها قطع صغيرة وشكلية أصابع ثم مرري كل أصبع منها على مصفاة او مبشرة.

اقليها في زيت غزير ساخن واخرجيها من الزيت وضعيها في الشربات وقدميها.

طريقة تحضير الشربات

خلطي الماء مع السكر ونصفين الليمونة وضعيه على النار ثم أضيفي ماء الورد.

اتركي الخليط ليبرد.

رشي صوابع زينب بجوز الهند وقدميها.