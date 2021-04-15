داليا مصطفى تثير الجدل بخضوعها لجلسة علاج طبيعي على يد شاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقادات واسعة تعرضت لها الفنانة داليا مصطفى على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو مدته تقترب من الـ4 دقائق، ظهرت خلاله وهي تخضع لإحدى جلسات العلاج الطبيعي على يد أحد الرجال.

غضب وانتقادات عبر موقع «فيس بوك»

وسرعان ما لاقى الفيديو تداولا واسعا عبر مجموعة من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قوبل بحالات من الغضب والجدل الواسعين، إثر خضوع الفنانة لجلسة علاج طبيعي بشكل جرئ على يد شاب، فجاء من بين التعليقات، «أنا بحب داليا مصطفى بس هي مكنتش مكسوفة ولا إيه من اللي بيحصل دا؟»، «مكانش ينفع راجل هو اللي يعمل كدا»، «فين جوزك يا مدام؟»، «مش مصدقة داليا تعمل كدا قلة أدب».

وخلال الفيديو، ظهرت الفنانة وهي تخضع لأداء بعض تمرينات اللياقة والمرونة على يد الشخص المعالج لها، خلال جلوسها على مقعد، وتارة أخرى خلال استرخائها على سرير.

داليا مصطفى بإطلالة جريئة لأول مرة

وخلال يناير الماضي، فاجئت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جريئة على عكس طبيعتها المعتادة، إذ ظهرت خلالها مرتدية «شورت» جلد في جلسة تصوير خضعت لها.

داليا مصطفى بـ«شورت»

وخلال الصورة، ارتدت داليا مصطفى ملابس شتوية من الجلد، مكونة من «شورت»، من اللون الأسود، جلد بفيونكة، وعليه كورون أسود شفاف، وبليزر أسود، وتوب أسود، وتركت داليا شعرها منسدلا «ليس»، وبدا رائعا بلونه البني، مع ماكياج سموكي، وروج داكن، ونسقت ملابسها مع بووت طويل من اللون الأسود.

وأرفقت تعليقا على صورتها قائلة: «أحدث جلسة تصوير ليا، إيه رأيكم؟»، وشاركها في التعليقات عدد كبير من المتابعين، والذين أعجبوا باللوك وكان من بين التعليقات، «قمراية يا داليا ربنا يسعدك»، و«الله أكبر عليكي قمر يا داليا»، و«إيه الجمال ده».