في ذكرى مولده.. مواصفات المرأة الصالحة كما حددها الشعراوي: أمينة ومخلصة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر الشيخ والإمام محمد متولي الشعراوي، من أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، والذي عمل على تفسيره بطريقة مبسطة وعامية، ما جعله يوصل لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وتحل اليوم 15 أبريل، ذكرى ميلاد الإمام محمد متولي الشعراوي، ويقدم «هُن» مواصفات الزوجة الصالحة كما حددها خلال أحد اللقاءات التي ظهر بها، وأسباب فشل العلاقات داخل الأسرة.

حدد الشيخ الشعراوي، مواصفات المرأة الصالحة خلال أحد اللقاءات التي اعتاد الظهور بها، إذ قال: «لن يبقى لك إلا أن تكون أمينة ومخلصة ومدبرة».

وهناك أمور يجب أن تتحلى بها الزوجة حتى تكون قادرة على مساندة زوجها، وقال: «من الممكن إن كان لديها الوقت أن توسع دائرة مهمتها في بيتها عندما يكون لديها أولاد، وإذا أرادت المراة أن تكون ناجحة فعليها رؤية الإطار الذي يمكنها أن تحقق نجاحًا به، فتعلم الخياطة والتطريز والتمريض وتعلمي حتى توفري مقابل الدروس الخصوصية، إلى جانب تعلم أمور السباكة، والكهرباء، وبهذا تكون المرأة قادرة على توفير الدخل البسيط للمهام التي تتطلب الوقت والأموال».

الشعراوي يحدد أسباب فشل العلاقات داخل الأسرة

ولم يقتصر حديث الشيخ الشعراوي، عن ذلك وحسب، بل تحدث عن الأسباب التي تعمل على فشل العلاقات داخل الأسرة، إذ قال: «الفشل ينشأ من أن الرجال يدخلون في الزواج بمقياس واحد وهذا المقياس عمره قصير ويذهب بعد فترة بعدها تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، اياك أن تأخذ زاوية واحدة و خير الزوايا أن يكون لها دين».

مقياس قبول المرأة للزوج: من ترضون دينه

وعن مقياس قبول المرأة للزوج قال: «إن جائكم من ترضون دينه فزوجوه، وإن لم يحدث ذلك فستكون هذه الفتنة، فيجب أن ترى المسألة التي لها عمر طويل في الحياة الممتدة وبعد ذلك إذا أرادت المرأة أنها تكون ناكحة ترى آيتها وأين تنبع».