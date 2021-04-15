طريقة عمل بلح الشام في المنزل زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد أصابع بلح الشام، واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة، والغنية بالسكريات، فضلًا عن مذاقها الشهي، وسهولة تحضيرها بأكثر من حشو مميز.

ويمكنك تحضيرها في منزلك، بخطوات سهلية وبسيطة، وبدون تكلفة عالية، بالإضافة لضمان جودتها.

طريقة عمل بلح الشام

إليكِ طريقة سهلة لهمل بلح الشام، بخطوات الشيف غادة التلي:

المكونات

كوبان ماء

4 بيضات

2 ونصف كوب دقيق

50 جراما من الزبد

فانيلا

ملعقة كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة سميد

شربات

فستق مجروش للتزيين

زيت للقلي

طريقة عمل بلح الشام

على النار، ضعي الماء مع الزبدة، وضيفي خليط الدقيق والنشا والسميد ويقلب حتى يصبح عجين.

ارفعي الخليط من على النار ويترك ليبرد قليلا ثم يضاف البيض تدريجيا والفانيليا مع التقليب ثم توضع العجينة في «كيس حلواني».

- تُشكل الأصابع، وتوضع في زيت غزير متوسط الحرارة ثم توضع في الشربات ويزين بالفستق ويقدم.

طريقة عمل بلح الشام بالكريمة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول بلح الشام بالكريمة والقشطة الغنية، وإليكِ طريقة عمله.

المكونات

2 كوب دقيق

2 كوب ماء

رشة ملح

5 بيضات

فانيليا

1/4 كوب زيت

شربات

2 كيس كريمة بودرة خفق فراولة

كوب ماء

كريمة مخفوقة، أو قشطة لباني

طريقة عمل بلح الشام بالكريمة

اخلطي الدقيق مع الماء والزيت والملح، في قدر على النار.

يقلب الخليط على النار حتى يصبح عجين كتلة واحدة.

ضعي الخليط فى العجان ويقلب ليهدأ ثم يضاف البيض مع الخلط تدريجيا.

تضاف الفانيليا ويقلب الخليط.

يوضع الخليط في كيس حلوانى ويشكل في زيت متوسط السخونة.

يقلب في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.

يوضع بلح الشام في شربات ثم يصفى.

يخلط 2 كيس كريمة خفق الفراولة مع كوب ماء ثم يحشى بلح الشام.

يحشى بلح الشام بكريمة الخفق، ويزين بالمكسرات ويقدم.