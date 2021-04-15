«الكبسة وطاجن اللحمة الحلوة».. أشهر الأطباق العربية في رمضان بأوروبا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد، والإعلامية ليندا عبداللطيف، أكلات رمضانية شهيرة للجاليات العربية والإسلامية في الدول الأوروبية، وأبرز الأخبار خارج مصر.

وقال الإعلامي حسام حداد، إن طقوس شهر رمضان في فرنسا شهدت هذا العام ظروفا استثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ جرى منع التجمعات وغلق الحدود وفرض حظر تجوال جزئي: «أوروبا واخدين الموضوع بجد جدا، بسبب زيادة أعداد المصابين، ولذلك حُرم المسلمون هناك من الطقوس التي كانوا معتادين عليها مثل موائد الإفطار، ومجموعة من المواطنين المغاربة قالوا إنهم افتقدوا للأجواء الرمضانية للعام الثاني على التوالي بسبب ظروف الأزمة والقرارات التي اتخذتها الحكومة والدولة المصرية».

وأضافت الإعلامية جومانا ماهر: «في شهر رمضان تبدأ الجاليات العربية المقيمة في أوروبا بتجهيز الأطباق والاكلات الخاصة بهم على موائدهم، وهناك أكلة خاصة تعبر عن كل بلد، مثل الكبسة أو المكبوسة وهي الأكلة الشعبية للعائلات الخليجية المقيمة في أوروبا، وهي عبارة عن أرز ولحمة وعليها بهارات عربية أصيلة، أما المقلوبة فهي أكلة فلسطينية تتكون من الأرز والفراج والباذنجان، وطاجن اللحمة الحلوة وهي أكلة جزائرية عبارة عن لحم ضأن مطبوخة مع الفاكهة المجففة مثل المشمش والزبيب والمكسرات المحمصة، وفتة الزبادي وهي الأكلة الأشهر في سوريا وتتكون الأرز والفراخ والزبادي والنكهة الشامية».