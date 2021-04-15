سبب غياب الشيف شربيني عن «الشيف ومفيدة».. هل أصيب بـ كورونا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وعكة صحية تعرض لها الشيف شربيني، والتي ظهرت عليه أثارها خلال حلقة أمس من برنامج «الشيف ومفيدة»، حيث شعر بحالة من الإعياء والتعب الشديد، بالإضافة إلى الكحة المستمرة، ما جعل الجميع يشكون في احتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إحدى معدات برنامج الشيف شربيني، تدعى «ولاء»، قالت إنه يشك في إصابته بكورونا، وأجرى المسحة بالفعل إلا أن نتجيتها ستظهر مساء اليوم، ونفت تعرضه لأعراض كورونا الشديدة من السخونية، أو فقدان حاستي الشم والتذوق.

وأضافت «ولاء»، في تصريحات لـ«هن»، أن الشيف شربيني يعاني أعراض البرد، وتكسير في الجسم، وأرجعت ذلك إلى عمله في التكييف تحت درجة حرارة منخفضة، وهو ما قد يكون أصابه بالإنفلونزا، موضحة أن هذا هو سبب غيابه عن تقديم برنامجه «الشيف ومفيدة»، وسيرتاح قليلا لمدة أسبوع تقريبا، قبل أن يستكمل حلقات برنامج الطبخ الخاص به والذي يقدمه طوال شهر رمضان.

برنامج الشيف ومفيدة

جدير بالذكر أن الشيف شربيني ومفيدة شيحة كشفا خلال استضافتهما في برنامج «من مصر»، تفاصيل البرنامج الذي سيشهد تحديا في المطبخ بين الشيف ومفيدة، وقال الشربيني عنه: يا جماعة تنافسني في أكل إزاي وهي متعرفش الفرق بين الشبت والبقدونس، بقالها 6 سنين بتقدم برامج فيها طبخ ومش عارفة الفرق.

وأكمل: هي بتيجي كل سنة وتقولي أنا لا أثق في طبخك لكن أول ما الأكل يجهز قصادها تقولي أنا مش قادرة عاوز أكل الأكل شكله يجنن.

وردت مفيدة شيحة خلال البرنامج: على فكرة بقى أنا متخصصة أكتر في الحلويات، لكن الشيف شربيني مالوش في الحلويات.

وأضافت: بقول للناس كلها كل سنة وأنتم طيبين، وبتمنى رمضان ده يكون خير على الجميع وتنتهي أزمة فيروس كورونا، ومقدر أقول للناس أمنعوا العزومات لكن قللوها وخدوا كل الإجراءات الاحترازية.