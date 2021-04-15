الامارات | «حيوان مقلق» على شجرة في بولندا تبيّن أنه .. قطعة «كرواسان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حيوان مقلق» على شجرة في بولندا تبيّن أنه .. قطعة «كرواسان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ مفتشون بولنديون من جمعية تعنى بحماية الحيوانات عندما اكتشفوا أمس أن ما أُبلِغوا عن أنه حيوان ذو شكلٍ مقلق موجود على شجرة ليس إلا قطعة «كرواسان».

وأوضحت جمعية كراكوف لحماية الحيوانات في منشور على «فيسبوك» أنها تلقت اتصالاً من امرأة تقيم في هذه المدينة الواقعة في جنوب بولندا للإبلاغ عن مشاهدتها حيواناً مقلقاً.

ونقلت الجمعية عن المرأة قولها إن الحيوان «موجود على شجرة أمام المنزل منذ يومين! والناس لا يفتحون نوافذهم لأنهم يخشون أن يدخل منازلهم»، مضيفةً أنه «بنيّ اللون».

وقال العاملون في الجمعية للمتصلة إنه قد يكون طائراً جارحاً، لكنها وصفت الحيوان بأنه أشبه بسحلية الإغوانا، بعدما عجزت في البداية عن إيجاد الكلمة المناسبة وسمّته «بحيرة».

وتوجه مفتشو الجمعية إلى الموقع، فرأوا الحيوان المزعوم على شجرة ليلك، ولاحظوا أن «لا أرجل له ولا رأس». وبعد البحث والتدقيق اتضح لهم أنه لا يعدو كونه... قطعة «كرواسان».

وأملت الجمعية في ألا يثني الحادث الآخرين عن إبلاغها بأية مخاوف تتعلق برعاية الحيوانات. وأوضحت أنها تلقت مكالمات تتعلق بقطط وكلاب متروكة، وحتى بأسماك.

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