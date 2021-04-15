ما أسباب وأعراض الاعتلال العصبي المتعدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الاعتلال العصبي المتعدد هو مرض يمكن أن يصيب جميع الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي.

وأوضحت الرابطة أنه بسبب الاعتلال تتوقف الأعصاب عن توصيل الإشارات العصبية، من ثم يشعر المريض بتخدير أو تنميل في الجسم، لا سيما في الأقدام والأيدي.

وإذا أُصيب الجهاز العصبي الذاتي بالاعتلال، فقد يظهر ذلك في صورة الإصابة بتغيرات في البشرة والأظافر وفي تزايد نسبة العرق أو تراجعها وكذلك في الإصابة باضطرابات نظم القلب.

ويرجع الاعتلال العصبي المتعدد إلى العديد من الأسباب مثل الإصابة بالسكري والإفراط الشديد في تناول الكحول وكذلك الإصابة بداء البورليات وغيره من الأمراض المعدية والإصابة بالأمراض الاستقلابية أيضا والتسمم عن طريق المذيبات أو المعادن الثقيلة.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.