11 نصيحة لمرضى السكر لـ«صيام آمن» فى رمضان منها تجنب أشعة الشمس

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد «مرض السكر»، واحدا من الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحة الصائم وقوة تحمله، ومع حلول شهر رمضان يبحث المصابون بداء السكري عن طرق لتقليل أعباء الصوم.

استشاري الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء، الدكتور محمد فتحى، يقدم في حديثه لـ«هن» عددًا النصائح التي يجب أن يتبعها مريض السكر لقضاء صيام آمن خلال شهر رمضان وبدون بمضاعفات.

بعض النصائح التي يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الصيام

1- الإكثار من تناول المياه في الفترة ما بين السحور والإفطار لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام.

2- تجنب تناول البروتينات أثناء السحور لأنها تزيد من الشعور بالعطش، كما تمثل عبئًا شديدًا أثناء الصوم، حيث من الممكن استبدال البروتينات في السحور بالفواكه والخضروات.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

3- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، منعًا للتعرق الذي من الممكن أن يؤدي لفقدان الجسم سوائله المخزنة.

4- تجنب تناول الأملاح والسكريات أثناء السحور، لتفادي ارتفاع نسبة السكر بالدم والتبول المستمر الذي يصاحبه فقدان لسوائل الجسم والشعور بالعطش والخمول.

5- تجنب الإكثار من تناول النشويات أثناء الافطار أو السحور للحفاظ على مستوى السكريات في الدم وتجنب ارتفاعها أو انخفاضها.

ممارسة الرياضة

6- ممارسة الرياضة غير العنيفة بعد الإفطار بساعتين على الأقل، فممارسة الرياضة ربع ساعة يوميًا تساعد على تجنب الشعور بعبء الصيام.

7- تجنب تناول مخبوزات الدقيق الأبيض لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية المؤثرة على نسبة السكر في الدم.

8- تناول الأطعمة الغنية بالألياف بطيئة الامتصاص لمساعدة الألياف على مد الجسم بالطاقة.

9- عدم بذل مجهود كبير أثناء الصيام.

ضرورة قياس السكر

10- متابعة قياس السكر أثناء الصيام.

11- الإفطار عند الشعور بانخفاض مستوى السكر في الدم أو ارتفاعه.