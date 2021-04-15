في رمضان.. تكات بسيطة داخل مطبخك لإعداد الديك الرومي وكفتة الدجاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لكل سيدة في المطبخ تكاتها التي تميزها عن غيرها، وفي شهر رمضان الكريم تبحث كل سيدة في الأطعمة المختلفة التي تقدمها عن بعض التكات البسيطة التي تساعدها في الحصول على طعام صحي مع المذاق المميز.

تقدم لكِ «هُن»، على مدار شهر رمضان تكات في المطبخ التي تميز الأكلات، على طريقة الشيف ياسمين مرسي.

تكات تحضير الديك الرومي

الحرص على تتبيل الديك الرومي قبل إعداده بيوم كامل، ما يجعله يتمتع بمذاق رائع ويسرع تسويته.

استخدام حقنة التتبيل الخاصة بالديك الرومي واللحوم لضمان لتتبيل تحت الجلد وخاصة في منطقة الصدر.

تكات تحضير كفتة الفراخ

إضافة دقيق على الكفتة قبل تشكيلها بدلا من البقسماط، تحسن من الطعم واللون.

إضافة معلقة بيكنج بودر على الخليط للحصول على كفتة هشة.

يجب ترك الكفتة قبل تسويتها سواء تحمير أو شوى على الأقل ساعة فى الثلاجة أو الفريزر لضمان جودة التسوية.

فوائد الديك الرومي

جزء من صدر الديك الرومي من دون جلد يوفر للجسم فيتامينات ب6، 12، ومعادن مثل السيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، والبروستاتا، والرئة، والمثانة، والجلد، فضلا عن سرطان المريء وسرطان المعدة.

يحتوى لحم الديك الرومي على أحماض أوميجا3 الدهنية المضادة للالتهابات.

ويتكون لحم الديك الرومي من عنصر الكولين، ويزود الجسم بالزنك، ويحتوي على الأحماض الأمينية.

ويساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، كذلك يحافظ على مستويات الأنسولين في الدم، كذلك يسهم في دعم مستويات صحية من السيروتونين في الجسم، ما يعزز اليقظة والمزاج الجيد.

يحتوى لحم الديك الرومي الغامق على المزيد من الفيتامينات والمعادن، أكثر من لحم الديك الرومي الأبيض.

يحتوى الديك الرومي على 135 سعرا حراريا، وصفر من الكربوهيدرات، و24.70 جرام من البروتين، وتحتوى على أكثر من عنصر من العناصر الغذائية.