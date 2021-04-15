مصفف شعر نجوم الكرة يكشف كواليس «إعلانات رمضان»: اخترعنا حلقة زيرو جديدة لزيدان

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

إعلان لصالح أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، ضم نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة، من بينهم كريم عبد العزيز ونيللي كريم، ويسرا، ودينا الشربيني، وحازم إمام، وميدو، ومحمد زيدان، وسيف زاهر، وغيرهم، وأصبح حديثا لمواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

كواليس مشاركة نجوم الرياضة في الإعلان

وقبيل التصوير والصعود أمام الشاشات، يحرص كل من فناني العمل على الظهور في صورة جيدة بشكل كبير، وهو ما حرص عليه نجوم عالم الرياضة أيضا، حسبما كشف أحمد منير، كوافير العمل والخاص بأبطال كرة القدم، خلال حديثه لـ«هن».

وأوضح الشاب أحمد منير، كوافير العمل، كواليس تصفيف الشعر الخاص لكل من نجوم الكرة الذين شاركوا في الإعلان الضخم، وكذلك بعض المواقف الطريفة الأخرى التي تعرضوا لها خلف الكاميرات.

ساعات طويلة من تصفيف الشعر وشعور بالضيق

ساعات طويلة، استغرقها مصفف الشعر بصحبة نجوم الكرة، خلف كواليس تصوير الإعلان، وهو ما أشعرهم بالضيق في بعض الأحيان، «كنا بناخد وقت كبير جدا خلف الكواليس على مدار اليوم خلال التصوير وطبعا طول الوقت أنا مسؤول عن تصفيف وتظبيط اللوك لكل نجم من نجوم الكرة، وفي أيام قعدنا فيها 18 ساعة متواصلة، وده كان بيخلي كباتن الكرة يحسوا بملل ويزهقوا بسرعة، لأنهم مش متعودين على طبيعة التصوير لساعات طويلة».

تصفيف شعر ميدو الأقل مدة

وكشف أحمد منير، كوافير العمل، عن طبيعة شعر كل نجم من نجوم الكرة المشاركين بالإعلان على حدى، موضحا أن ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق، لا يستغرق وقتا طويلا خلال تصفيف شعره، «ميدو أكتر واحد مبناخدش معاه وقت، لأنه بيحب شعره يكون طيبعي عادي، وممكن بعد ما نظبطه مثلا الهواء يبوظه أو حاجة وهو بيحبه كده على طبيعته».

45 دقيقة مدة تصفيف شعر محمد زيدان

«قعدنا من نص ساعة لساعة إلاربع، عشان نخترع حلقة زيرو جديدة لزيدان ويكون شكلها حلو».. حسب «منير» كوافير العمل.

مصفف الشعر عن حازم إمام: شكله حلو دايما

أما عن كابتن نادي الزمالك الأسبق حازم إمام، يوضح كوافير العمل، أنه يتميز بوسامته بشكل دائم مهما اختلفت قصة شعره، «حازم بيحب دقنه تكون خفيفة بس شعره لا، ودايما بيكون شكله حلو في أي قصة».

كوافير العمل عن سيف زاهر: جان وشعره طبيعي

«سيف زاهر شعره ناعم وأبيض شفاف جدا ولونه طبيعي من غير أي صبغات، وحلو جدا وسهل يتعمل أي قصة».. حسب حديث مصفف الشعر عن الإعلامي الرياضي سيف زاهر.