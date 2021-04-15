اسمها الحقيقي سمية.. لقطات من مشوار خيرية أحمد في يوم ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«محمود.. إنت جيت يا حبيبي»، تلك الجملة الشهيرة حينما نسمعها نتذكر الفنانة خيرية أحمد، ودورها فى فيلم «عريس مراتي»، الذى جسدت فيه دور زوجة الفنان فؤاد المهندس، وشكلا ثنائيًا مضحكًا لقى استسحان ملايين المشاهدين.

أبهرت خيرية أحمد متابعيها بسبب طريقتها ونظرتها التي جعلتها تحتل مكانة خاصة فى القلوب، ويتزامن اليوم 15 إبريل، ذكرى ميلادها، حيث يقدم «هُن» لقطات من حياتها فى سطور:

ميلادها ونشأتها

ولدت «خيرية أحمد» أو سمية أحمد إبراهيم، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد، بمحافظة أسيوط، وانتقلت للعيش مع أسرتها في القاهرة، حيث عانت من ظروف صعبة هي وشقيقتها بسبب مرض والدهما الذي دفعهما للبحث عن عمل للإنفاق على الأسرة، ما جعلهن يطرقا جميع الأبواب حتى اتجهتا إلى التمثيل والفن.

بدأت خيرية أحمد، مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة «المسرح الحر»، وفى الخمسينيات قدمت برنامج «ساعة لقلبك»، بإذاعة القاهرة ، ثم انضمت إلى فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة «إسماعيل يس».

ارتباطها بالكاتب الراحل يوسف عوف

ارتبطت خيرية أحمد، بالكاتب الساخر يوسف عوف، وتزوجا بعد قصة حب لينجبا ابنًا واحدًا، ولكن بعد رحيل الزوج أصابها حزن عظيم جعلها تنقطع عن العمل الفني وتمكث في وحدة مع ملابسها السوداء التي ارتدتها لفترة طويلة.

نجلها يروي كواليس من حياتها: اشترت أسد

وكان كريم عوف، ابن الفنانة الراحلة روى كواليس من حياتها، خلال استضافته في برنامج «السفيرة العزيزة»، على قناة dmc، مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، إذ قال: «رغم انشغال أهلي بأعمالهما الفنية، إلا أن إنهما كانا يركزان في تربيتي بشكل سليم، حيث كانا يصطحباني معهما إلى المسرح وبلاتوهات التصوير المختلفة، وكان هذا يسعدني بشكل كبير».

وتابع: «والدتي كانت تحب الحيوانات بشكل عام والكلاب بالأخص وتعتني بهم، ومن حبها في الحيوانات قامت بشراء أسد».