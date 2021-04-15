حيل من أجل الخبز بصورة أفضل باتباع الحمية النباتية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

إذا رغب المرء في الخبز باتباع الحمية النباتية، فإنه سوف يحتاج بالطبع إلى استخدام مكونات بديلة صحيحة. ولكن المكونات ليست كل ما يستلزم التغيير عند الخبز بالحمية النباتية، حيث أن الأمر يحتاج إلى التخلص من بعض الأساليب التي يتم التعامل بها عند الخبز التقليدي.

وتقول ستينا شبيجلبرج، التي تقدم برامج تلفزيونية للطهي، وهي مؤلفة كتب طهي أيضا، إن الأمور تختلف عندما يتعلق الامر بالخبز باتباع الحمية النباتية، حيث تتغير الكيمياء المتبعة في الخبز أيضا إلى جانب استبدال المكونات.

وتنصح شبيجلبرج بتقليب العجينة النباتية يدويا، باستخدام مخفقة أو ملعقة خشبية أو مكشطة عجين، محذرة من أنه "بخلاف ذلك، لن يرتفع العجين أثناء الخبز، وسيظل نيئا من الداخل".

أما بالنسبة لعمل كعكة عالية ترتفع بصورة صحيحة، فإن وقت الخبز غالبا ما يكون أطول لكي يتم خبز منتصف العجين جيدا، بحسب ما تقوله مؤلفة كتب الطبخ والمؤثرة النباتية، كورينا شوبر.

ولكنها توضح أنه أثناء الطهي لفترة أطول، فإن احتمالية حرق سطح الكعكة تكون أعلى أيضا. والحل لتجنب ذلك هو: "تغطية الصينية بورق الألمنيوم".