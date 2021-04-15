تحذير هام.. تناول الفول على السحور لـ30 يوم: «خطر وآثاره سلبية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الفول من الوجبات الأساسية على مائدة الطعام في السحور، طيلة شهر رمضان، فقد يتناوله العيديد من الأشخاص لمدة الـ30 يوم خلال الشهر الكريم.

وهناك تنوع في طريقة طهي الفول ما بين: مزجه بالبيض، أو الفلالف، أو حتى بالطماطم والفلفل، وقد يحضره البعض بالسجق، ووالطحينة والزيت الحار، وعلى الرغم من تنوع نكهاته وطرق تحضيره، إلا أن الإفراط منه يعد مؤشرا خطرا على الصحة.

استشاري يحذر من الفول على السحور

الدكتور محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، يحذر من الإفراط في تناول الفول يوميًا، لمدة شهر، لافتا إلى ما يتركه من آثار سلبية على الصحة.

وخلال حديثه لـ«هن» يحذر استشارى التغذية العلاجية: «أن الإفراط في الفول، يسبب الشعور بالإمسكاك، وعُصر الهضم، فضلًا عن تسببه في اضطرابات بالجهاز الهضمي»، «كما أن الفول يُسبب مشاكل في القاولون، كونه من البقوليات».

لازم الزبادي قبل الفول مش بعده

ونصح استشاري التغذية العلاجية بتناول الزبادي قبل السحور، وليس بعده: «الزبادي مش في الآخر، لازم في بداية السحور، علشان يعمل بطانة للجهاز الهضمي أو القاولون».

لازم 3 وجبات مش اتنين

الدكتور محمد سراج، يشير إلى ضرورة أن يكون النظام الغذائي بنحو 3 وجبات، وليس وجبتين «الفطار والسحور» فقط: «الوجبة الأولى تكون شوربة وسلطة، وبعد ساعتين ممكن البروتين، وبليل السحور ودي أهم وجبة».

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

تفضل ربات البيوت عمل الفول المدمس في المنزل بدلًا من شراءه، لضمان صحته وجودته.

وإليكِ خطوات إعداده على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الفول المدمس

فول مدمس.

حبة طماطم كبيرة

قرن فلفل رومي كبيرة

ملعقة طعام طحينة

ربع ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل

فص ثوم

زيت حار حسب الرغبة

قليل من الماء

طريقة تحضير الفول المدمس

وضع الفول في إناء الطهي ثم نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة عليه.

ضيفي القليل من الماء والزيت حسب الرغبة.

قطعي فص الثوم إلى نصفين وضيفيهم ثم نضع الخل والملح والشطة وملعقة الطحينة ونقوم بتقليب جميع المحتويات على نار هادئة من 5 إلى 10 دقائق.