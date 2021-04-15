بـ«فانوس وملابس خيامية».. «مارينا» تحتفل برمضان مع ابنها «بولي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«كونها مسيحية لم يمنعها من استقبال شهر رمضان الكريم على طريقتها الخاصة»، وبرفقة طفلها «بوليكاربوس» صاحب العامين، قررت مارينا أنور، تصميم ملابس رمضانية والخضوع لجلسة تصوير بسيطة داخل منزلها، احتفاءا بقدوم الشهر الفضيل.

تفاصيل الاستعداد لجلسة التصوير

تكشف الأم العشرينية خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل استعدادها لجلسة التصوير بصحبة طفلها: «الفكرة كانت في بالي من رمضان اللي فات، كنت شوفت صور جلسات تصوير لأطفال وهما بيحتفلوا برمضان وعجبتني أوي، بس كان تواجدي برة مصر مش مساعدني أشتري حاجة هناك، فقررت أول ما أنزل مصر أعمل السيشن ده لبولي ابني».

«ده أول رمضان لابني في مصر، وقعدت يومين أدور على قماش خيامية بس مكنتش لاقياه بسهولة، بس بعد ماشتريته التنفيذ مخادش وقت كبير معايا، تصميمه استغرق مني تلت ساعة بس سواء للفستان بتاعي أو صديري بولي».. توضح «مارينا».

التقاط الصور بالمجهود الذاتي

فور انتهاء الأم من تصميم الزي الرمضاني الخاص بها وطفلها، اتجهت لالتقاط صور خاصة لصغيرها داخل منزل الأسرة وهو يحمل فانوسا صغيرا بين يديه: «صورته في البيت وكان فرحان بالفانوس أوي، علشان كان بيغني وينور».

تفاعل كبير على موقع «فيس بوك»

تفاعل كبير ومشاركات مختلفة لاقتها «مارينا» لصورها وطفلها من قبل أصدقائها المسلمين، معبرين عن إعجابهم الشديد بالصور: «لاقيت جروبات كتيرة بتطلب مني أشارك الصور معاهم، وردود أفعال الناس بصراحة كانت مبهرة خصوصا إن أصحابي المسلمين القريبين ليا كلهم عملوا شير للصور ففي ناس كتير شافتهم وعبروا عن إعجابهم الكبير بيها ودي حاجة فرحتني أنا وابني جدا، واتفاجئت إن في جروبات تانية كلمتني وطلبت مني أعمل صور تانية ليهم بس لسه مش عارفة هعمل إيه في اللي جاي».