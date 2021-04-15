القاهرة - سمر حسين - تعتبر أم علي من الحلويات الرمضانية المشهورة، باختلاف طرق إعدادها كما يفضلها البعض، حيث تتميز بطعمها الجميل، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل أم علي، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا»، على سي بي سي سفرة.

المكونات

رقائق باف بيستري أو عجينة جلاش.

لبن كامل الدسم.

سكر.

جوز هند.

قشطة.

فانيلا.

بندق محمص.

فستق.

زبيب.

طريقة عمل أم علي

يوضع اللبن مع السكر والفانيلا على النار.

توضع رقائق باف بيستري في الطاجن ثم يضاف البندق والزبيب والفستق وجوز الهند.

تضاف طبقة أخرى من رقائق الباف بيستري ثم يضاف خليط اللبن والقشطة وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه.

تقدم ساخنة مزينة بالمكسرات.

طريقة عمل أم علي بالبف باستريكوب من السكر الخشن.

كوب من جوز الهند الخشن.

أربعة أكواب من الحليب.

عبوتان من القشطة.

فستق حلبي مطحون.

مكسرات محمصة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

ملعقتان من الزبدة المذابة.

طريقة عمل أم علي بالبف باستريتوزيع شرائح البف باستري في صينيةٍ خاصةٍ بالفرن، ودهنها بالزبدة.

تحمريها دون أن تحترق.

بعد إخراج البف بيستري من الفرن تترك حتى تبرد تمامًا.

تكسير قطع البف باستري في صينية بايركس على أن تكون القطع متوسطة الحجم.

اضافة جوز الهند وتقليبه مع قطع البف بيستري.

اضافة بعض المكسرات المحمصة بالفرن ويفضل قبل تحميصها نقعها في الماء لمدة نصف ساعة وتقليبها في صينية الفرن حتى تتحمص تمامًا.

في قدرٍ على النار وضع الحليب، والمستكة، وماء الورد، والقشطة.

سكب خليط الحليب في صينية البايركس وتوزيعه بشكلٍ متساوٍ ليغمر قطع البف بيستري.

تزيين الطبق بمكسراتٍ صحيحة محمصة، ويمكن إضافة بعض الزبيب، وبعض المشمش المجفف.

طريقة عمل أم علي بالقشطة نصف كوب كريم شانتى خام.

نصف كوب لبنسكر بودرحليب مكثف.

سمنة.

كرواسون.

طريقة عمل أم علي بالقشطةتحضير طبق فخار أو طبق فرن عميق.

تسخين الفرن على درجة حرارة 200.

إحضار صينية قصيرة الحافة.

تقطع مربعات عجينة الباف إلى نصفين، مع وضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطع، ضعيها في الفرن 15 دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون.

تركها تبرد تماما.

تقطيع الباف إلى قطع صغيرة.