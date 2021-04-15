استشاري قلب: الصيام يخفف من نوبات القلب بنسبة 25%

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض القلب من الأمراض المزمنة التي تعد من أكثر المشكلات الطبية عرضة خلال الصيام وعادة ما تحدث الإصابة نتيجة لتراكم وترسب الدهون داخل الشرايين مسببة تصلب للشرايين ونوبات قلبية في بعض الأحيان.

وقال محمد الجمال استشاري القلب والأوعية الدموية في حديثة لـ «هن»، «أثبتت كثير من الأبحاث العلمية أن الصيام لا يؤثر بالسلب على صحة القلب والشرايين، ولكن تتراوح درجة التأثير بين الأشخاص حسب الوضع الصحي للقلب والشرايين فمثلا مرضى الجلطات القلبية لا ينصح لهم بالصيام لاحتياجهم الشديد لكثافة العلاج».

وأضاف «الجمال» إن الامتناع عن الطعام فترة الصوم لمرضى القلب المسموح لهم بالصيام يخفف العبء على القلب بنسبة 25% ويقلل من الإصابة بجلطات القلب ولكي نحصل على قلب صحي خال من الأمراض أثناء الصوم، لابد من الالتزام ببعض القواعد الأساسية منها:

القواعد الأساسية لصيام مرضى القلب

-استشر طبيبك أولا ليحدد ما إذا كانت حالتك الصحية تسمح بالصيام أم لا

- في حالة الشعور بخفقان في القلب أو أحد اعراض النوبات القلبية يفضل الإفطار فورا

-الابتعاد عن الانفعالات أثناء الصيام مما قد تؤثر على صحة القلب

-تجنب الإرهاق البدني والنفسي المؤثر على صحة القلب

- تقسيم الوجبات إلى 4 وجبات وليس لوجبتي الإفطار والسحور

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على تنشيط حركة القلب

-الحرص الشديد على تناول الأطعمة المسلوقة والمشوية وتجنب الأطعمة المقلية التي من الممكن أن تتسبب في انسداد الشرايين.

-الإكثار من شرب الماء ما بين فترة الإفطار حتى السحور للقضاء على انخفاض ضغط الدم والصداع والجفاف أحد الأسباب المؤدية لنوبات القلب

-الاعتدال في تناول الملح والسكر لكونهما سببا رئيسيا لاحتباس الماء في الجسم وانسداد شرايين القلب

-تجنب الإفراط في تناول الحلوى كالقطايف والكنافة لما تسببه من انسداد الشرايين

-تجنب تناول الأطعمة المحتوية على نسبة كوليسترول عالية

-تجنب تناول الكافيين لما يسببه من تسريع ضربات القلب

-ممارسة الرياضة البدنية غير العنيفة بعد تناول الإفطار بساعتين على الإقل فقد تساعد على حرق نسبة الكوليسترول المؤثرة على نبضات القلب

-الإقلاع عن التدخين حيث يعد من الأسباب الرئيسية لحدوث نوبات القلب