«منيو سحور» ثالث أيام رمضان: «البيض بالجبنة والفول بالزبدة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«اختيار الأطعمة المناسبة للسحور في رمضان؟ »، هو سؤال يمثل مصدر لحيرة غالية السيدات وربات البيوت المصرية، لذلك نقدم خيارات مختلفة لـ«منيو السحور» فى ثالث أيام شهر رمضان.

البيض بالجبنة الفيتا

2 بيضة كبيرة.

ربع معلقة صغيرة فلفل.

2 معلقة كبيرة جبنة فيتا.

2 معلقة صغيرة لبن.

طريقة عمل البيض بالجبنة الفيتا

ضرب البيض مع الفلفل في طبق.

خلط الجبنة مع اللبن ثم تقليبهم بالشوكة.

وفي طاسة «تيفال» توضع معلقة زيت زيتون على النار ويصب فيها البيض، وبعد تسويته، يتم وضع الجبنة فوق البيض ولفه على شكل اسطوانة.

الجبن المخبوز بالزيتون

نصف كوب زبدة.

2 كوب جبن شيدر مبشورة

1 كوب طحين

1 معلقة صغيرة من الفلفل الحلو

نصف معلقة صغيرة من الكمون المطحون

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الحار

زيتون أخضر كبير

طريقة التحضير

جهزي وعاء متوسط الحجم و بإستخدام الخلاط الكهربائي أو الشوكة قومي بخفق كل من الكريمة، الزبدة، معاً حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

ثم خلط الطحين، الفلفل الحار وتغطية الوعاء لمدة ساعة.

الشكشوكة

ثمرة طماطم «متقطعة» مكعبات صغيرة.

1 ثمرة فلفل اخضر مقطعة قطع صغيرة.

5 بيضات.

بصلة متقطعة قطع صغيرة.

ملح.

فلفل.

2 معلقة زبدة.

طريقة عمل الشكشوكة

ضرب البيض.

وتسخين الزبدة في طاسة على النار.

وضع البصل وتقليبه.

وضع الفلفل الأخضر وتقلبهم حتى تمام السواء.

فول بالزبدة

وضع الفول في طاسة واضافة الزبدة والملح والفلفل.

الفول بالبيض

4 بيضات.

علبة فول مدمس.

بصلة.

2 معلقة زبدة.

معلقة صغيرة كمون.

ملح – فلفل.

طريقة عمل فول بالبيض

وضع الفول في طاسة وإضافة الملح والفلفل والكمون.

هرس الفول بعد تسخينة.

وفي طاسة أخرى تسخين الزبدة ووضع البصل بعد تقطعيه وتقليبه.

ضرب البيض وإضافته لخليط الفول، تقليبهم حتى اكتمال سواء البيض.