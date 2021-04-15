أحمد حسن يطلب من متابعيه الدعاء لزينب: حالتها خطيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن فيديو له ولزوجته زينب عبر الحسابات الخاصة به على السوشيال ميديا يطلب فيه من متابعيه الدعاء لزوجته نظرا لأن حالتها خطيرة وتحتاج إلى إجراء عملية في أقرب وقت، والذي يتم تحديدها بعد إجراء التحاليل والأشعة التي طلبها منها الأطباء، ولحين إجراء ذلك، ترتدي زينب منظما للأكسجين، حتى تستطيع أن تنظم النفس.

وأوضح أحمد حسن خلال الفيديو أن زوجته كانت تعاني من نوبات صعوبة التنفس منذ أن كانوا متواجدين في مصر، إذ أنها كانت تستنجد به يوميا في وقت متأخر من الليل عندما كانت تأتي لها تلك النوبة، وعندما سافروا إلى دبي ازدادت تلك النوبات، والتي كانت تجعله يضطر للاستنجاد بالإسعاف.

وقالت زينب خلال الفيديو، إنها كانت تعاني من تلك النوبات منذ فترة طويلة، ولكن في الفترة الأخيرة تعرضت لصعوبة التنفس وكانت أصعب من غيرها، إذ أنها شعرت في تلك اللحظة أنها لن تنجو من الموت، وبعد استغاثتها بزوجها، الذي طلب لها الإسعاف مستغيثا بالأطباء لإسعافها وتننظيم نفسها، بعد تشخيص الأطباء بأن نسبة الأكسچين مرتفعة في جسدها والذي يؤدي إلى صعوبة التنفس.

«نفسي أرجع مصر»، بتلك الكلمات عبرت زينب خلال الفيديو عن رغبتها الشديدة في العودة لمصر حتى تستطيع أن تعايش الأجواء الرمضانية في مصر، مشيرة إلى أنها سوف تذهب مع زوجها لشراء جميع المستلزمات التي تحتاج إليها لإعداد وجبة فطار أول يوم رمضان، وعقب عودتها من التسوق بدأت في إعداد الفطار قائلة «مش معقول أول يوم رمضان ونجيب أكل من بره لازم نفطر في البيت زي ما اتعودنا».