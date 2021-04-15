بـ«العبايات».. ناهد السباعي تستقبل رمضان بصحبة والدتها وشقيقتها: ربنا ما يقطعها عادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدتها المنتجة ناهد فريق شوقي، وشقيقتها رشا مرشدي.

ناهد السباعي ووالدتها وشقيقتها بالعبايات

وخلال الصور، أطلت «ناهد» بصحبة والدتها وشقيقتها وهن يرتدين عباءات ملونة، احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، وأرفقت تعليقها قائلة: «ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وأنتوا طيبين».

تفاعل الجمهور مع الصور

وسرعان ما لاقت الصور تفاعلا واستحسانا كبيرا من آلاف المتابعين، حيث جاء من بين التعليقات، «ربنا يحفظكوا»، «شكلكوا في العبايات يجنن»، «ربنا يخليكوا لبعض».

ناهد السباعي تودع 2020 بالرقص

وفي أعقاب العام الماضي، ودعت الفنانة عام 2020 على طريقتها الخاصة، حيث استعرضت رشاقتها من خلال مقطع فيديو طريف، استقبلت به العام الجديد 2021.

وأرفقت «ناهد» تعليقًا على الفيديو قائلة:، «مع السلامة 2020.. وأهلا بـ2021، سنة سعيدة على الكل».

وخلال الفيديو، ظهرت ناهد السباعي أثناء تواجدها داخل منزلها وهى تتسلق أحد الأعمدة بمشهدين، أحدهما وهى تنزل إلى القاع كنوع من توديع العام الحالي، والأخر وهي تصعد بملابس زاهية باللون الأحمر وإطلالة جذابة تعبيرًا عن استقبال العام الجديد.

تعليقات المتابعون

استحسان كبير لاقاه مقطع الفيديو الطريف التي شاركته الفنانة، وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف المشاهدات، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «نسناسة صغنن ما شاء الله عليك شقية، كل سنة وانتي حلوة ديمًا، حاسبي لتقعي وتتكسري تاني، حلوة أوي، انتي جميلة أوي، مش بتدوري على عريس طيب، تتجوزيني، حلوة عجبتيني، شو هالرشاقة، قمر قمر مفيش كلام».