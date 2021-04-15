كيف تتخلص من الأرق الناتج عن النوم المتقطع خلال شهر رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم المتقطع والأرق من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثيرون خلال شهر رمضان الكريم، ما يجعلهم يبحثون عن أفضل الطرق لمواجهة النوم المتقطع لتجنب الأرق الذي يسبب عددا من المشكلات الصحية لهم، ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية التغلب على مشكلة النوم المتقطع لتجنب الشعور بالأرق خلال شهر رمضان، وفق استشاري المخ والأعصاب الدكتور عبد الرحمن محمد خلال حديثه لـ«هن»، كالتالي:

خطوات تجنب النوم المتقطع والأرق خلال شهر رمضان الكريم

أوضح الدكتور عبد الرحمن،استشاري المخ والأعصاب، أن النوم المتقطع قد يضر بالجهاز العصبي الخاص بالجسم، ما يجعله يشعر بالأرق طوال شهر رمضان، فضلا عن أنه يضر الكثير من أجهزة الجسم وبشكل خاص هؤلاء الذين يعملون في الفترات الصباحية، وجاءت نصائحه كالتالي:

- يجب تجنب الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافايين مثل القهوة والنسكاقية والشاي.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة والثقيلة قبل النوم مباشرة، والحرص على تنتول الوجبات الخفيفة.

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية نهارا، وتجنب ممارستها ليلا حتى يساعد ذلك على النوم.

- تجنب التدخين قبل النوم مباشرة لأن ذلك يعمل على تنشيط المخ بالإضافة لاحتواء السجائر على نسبة عالية من الكافيين.

- ضرورة الحرص على تناول الأعشاب الساخنة التي تساعد على النوم والاسترخاء مثل الينسون والحلبة والنعناع.

- تناول كوبا من اللبن الدافء قبل النوم لأنه يساعد على التخلص من الأرق.

- عند الخلود للنوم يجب تجنب التواجد في الأماكن المضيئة، كما يجب أن يكون مكان النوم خاليا من الإضاءة والضوضاء.

- تجنب الإفراط في تناول الوجبات التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والدسمة، خاصة في وجبتى الإفطار والسحور كونها تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة، وبالتالي التسبب بسوء الهضم.