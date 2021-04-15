تفاصيل فستان شريهان خلال ظهورها بأحد الإعلانات.. من تصميم عام 1949

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة شيرهان في آخر ظهور لها، حيث خطفت الأنظار بعد عودتها الأولى في أحد الإعلانات التليفزيونية، حيث عادت بإطلالة مميزة، وفستان خطف الأنظار إليها.

تفاصيل فستان شريهان في اخر ظهور لها

ظهرت الفنانة شريهان خلال الإعلان بفستان miss dior، الذي صممه الفنان العالمي كريستيان ديور عام 1949، وصنع الفستان من قماش يدعى «التُل الراقي» كبطانة للفستان، ثم بدأ حياكة الزهور واحدة تلو الأخرى فوقه، كما جرى رسم بعضها باليد، وفقا لما نشرته دار الأزياء العالمية «ديور».

من أين جاءت فكرة فستان شريهان

جاءت فكرة فستان شريهان الوردي، بعد اعلان كريستيان ديور عن إطلاق عطر miss dior، حيث أراد تصميم فستان أنثوي مصنوع من الزهور.

واكتملت أناقة الفستان بإرتداء شريهان قلادة مكونة من 3 طبقات مصنوعة من اللؤلؤ.

عودة شريهان من جديد

وكانت عودة الفنانة شريهان مفاجأة للجمهور، حيث استقبلها بترحاب شديد، على الرغم من مرور سنوات على اختفائها إلا أنها عادت بمظهر يظهر رشاقتها، رغم مرور سنوات وتعرضها لأزمة صحية.

وكانت عودة شريهان استقبلها جمهورها بترحاب شديد، حيث احتفظت برشاقتها رغم مرور سنوات وتعرضها لأكثر من أزمة صحية.

رسالة توجهها شريهان إلى جمهورها

وحرصت الفنانة شريهان توجيه رسالة إلى محبيها قبل ظهورها على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان 2021.

وكانت النجمة شريهان وجهت رسالة لجمهورها قبل الإعلان، حيث كتبت عبر حسابها على «تويتر»: «وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جدا، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشوفوني».

وأضافت: «كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني و إنحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد.مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!! ولو عليا..كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية».

واختتمت شريهان رسالتها إلى جمهورها قائلة: «شكرا.. شريهان منكم وبكم ولكم للأبد.. حبكم حياة».