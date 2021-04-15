الامارات | وفاة المبدع الفرنسي برنار نويل

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المبدع الفرنسي برنار نويل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الشاعر والروائي الفرنسي، برنار نويل، عن عمر يناهز 90 عاماً، كما أعلنت دار «بي أو إل» للنشر التي تتولى إصدار أعمال الكاتب، الذي يملك في رصيده مجموعة وفيرة من المؤلفات في الفن والسياسة. وأعربت دار «بي أو إل» عبر «تويتر» عن حزنها لإعلان وفاة برنار نويل الذي بدأ يتعامل معها في عام 1988، ووصفته بأنه «كاتب وشاعر ملتزم، وروائي ومؤرخ ومراسل، وعالم اجتماع وناقد فني وناشر»، إذ أصدر 25 كتاباً ضمن منشوراتها. ولد نويل عام 1930 في سان جينيفييف سور أرجانس (جنوب غرب فرنسا)، وتربى على يد جدّه وجدّته، ودرس الصحافة في باريس ما قاده إلى الأدب. وشكّلت محاربة الرقابة والقمع والعنف، وكذلك حب الرسم، ثوابت في مسيرته الأدبية. وكرّست الأكاديمية الفرنسية مجمل أعماله الشعرية بمنحه جائزتها الكبرى للشعر عام 2016.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news