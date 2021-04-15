الامارات | حسين الجسمي.. إطلالات رمضانية منوّعة

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي.. إطلالات رمضانية منوّعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلّ النجم الإماراتي حسين الجسمي، مع بداية شهر رمضان المبارك، عبر ثلاثة أعمال غنائية مصوّرة بطريقة الفيديو كليب، تعاون فيها عبر ثلاث جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، يطلّ الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان «هل هلالك.. أبوظبي دارك» من إخراج Christelle Hawi.

وتحت عنوان «رمضان في مصر حاجة تانية»، يجدّد الجسمي تعاونه مع شركة «أورنج مصر». والعمل من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد.

وتحمل الأغنية الثالثة التي يتعاون فيها حسين الجسمي مع «ماونتن فيو» عنوان «سر السعادة»، حيث تحمل رسالة اجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات.

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