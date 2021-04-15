الامارات | للمرة الأولى.. امرأة تقود قوة حرس حديقة كروجر

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. امرأة تقود قوة حرس حديقة كروجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى في التاريخ الممتد لعقود لحديقة «كروجر» الوطنية الشهيرة في جنوب إفريقيا، تقود امرأة قوة حرس الحديقة.

وستحلّ كاثي درير محل رئيس قوة الحرس الحالي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة، كين ماجز، في الأول من مايو المقبل، طبقاً لما أعلنته سلطات الحديقة الوطنية.

ولدى جنوب إفريقيا العديد من الحدائق الوطنية ومحميات الحياة البرية، لكن حديقة «كروجر» واحدة من أهم المقاصد السياحية، وواحدة من أكبر المتنزهات الوطنية في إفريقيا.

وأنشئت كمنطقة محمية في 26 مارس 1898، من قبل الرئيس آنذاك، باول كروجر، قبل أن يغير اسمها إلى «حديقة كروجر الوطنية» عام 1926.

وتغطي الحديقة منطقة مساحتها أقل قليلاً من 19 ألفاً و500 كيلومتر مربع، تضاهي مساحة سلوفينيا تقريباً، وهي معروفة بالعدد الكبير للحيوانات البرية، مثل الفيلة والأسود وحيوانات وحيد القرن والفهود والجاموس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news